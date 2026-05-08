Shuki Hamanosono sorgt im Alleingang für SGU-Show bei TuRU Düsseldorf

Mit starker Leistung: Shuki Hamanosono. – Foto: Olaf Kampe

Spieltag 31 in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Für TuRU Düsseldorf wird die Lage im Tabellenkeller immer unangenehmer: Die SG Unterrath entscheidet das Derby deutlich für sich, während vor allem Shuki Hamanosono kaum zu stoppen ist.

Die SG Unterrath hat das Düsseldorfer Derby bei TuRU Düsseldorf klar für sich entschieden und sich damit weiter im gesicherten Mittelfeld etabliert. Für TuRU hingegen wird die Situation im Tabellenkeller immer kritischer, weil die Mannschaft nach der deutlichen Heimniederlage weiter auf Rang 15 steht und damit den ersten direkten Abstiegsplatz belegt.

Schon früh übernahm Unterrath die Kontrolle. Shuki Hamanosono brachte die Gäste in Führung (16.) und legte kurz vor der Pause den zweiten Treffer nach (37.). Zwar gelang Maurice Kouendjin Bankoue noch vor dem Halbzeitpfiff der wichtige Anschlusstreffer (45.+1), doch nach dem Seitenwechsel verlor TuRU erneut den Zugriff auf die Partie. Die Gäste blieben gefährlich und bauten ihren Vorsprung durch Nicholas Horn aus (65.). Spätestens mit dem dritten Treffer von Hamanosono kurz vor Schluss (89.) war die Begegnung entschieden. Der Offensivspieler avancierte damit zum prägenden Akteur des Abends und hatte großen Anteil daran, dass Unterrath nun bereits auf Rang fünf vorgerückt ist.