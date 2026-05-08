Shuki Hamanosono sorgt im Alleingang für SGU-Show bei TuRU Düsseldorf

Spieltag 31 in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Für TuRU Düsseldorf wird die Lage im Tabellenkeller immer unangenehmer: Die SG Unterrath entscheidet das Derby deutlich für sich, während vor allem Shuki Hamanosono kaum zu stoppen ist.
Die SG Unterrath hat das Düsseldorfer Derby bei TuRU Düsseldorf klar für sich entschieden und sich damit weiter im gesicherten Mittelfeld etabliert. Für TuRU hingegen wird die Situation im Tabellenkeller immer kritischer, weil die Mannschaft nach der deutlichen Heimniederlage weiter auf Rang 15 steht und damit den ersten direkten Abstiegsplatz belegt.
Schon früh übernahm Unterrath die Kontrolle. Shuki Hamanosono brachte die Gäste in Führung (16.) und legte kurz vor der Pause den zweiten Treffer nach (37.). Zwar gelang Maurice Kouendjin Bankoue noch vor dem Halbzeitpfiff der wichtige Anschlusstreffer (45.+1), doch nach dem Seitenwechsel verlor TuRU erneut den Zugriff auf die Partie. Die Gäste blieben gefährlich und bauten ihren Vorsprung durch Nicholas Horn aus (65.). Spätestens mit dem dritten Treffer von Hamanosono kurz vor Schluss (89.) war die Begegnung entschieden. Der Offensivspieler avancierte damit zum prägenden Akteur des Abends und hatte großen Anteil daran, dass Unterrath nun bereits auf Rang fünf vorgerückt ist.
Für TuRU ist die Niederlage dagegen besonders bitter, weil direkte Konkurrenten im Tabellenkeller noch punkten können. Schließlich war die Freitagspartie die erste an diesem Wochenende.
32. Spieltag
Fr., 15.05.26 20:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 17.05.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - TSV Solingen
So., 17.05.26 15:00 Uhr VSF Amern - SC Union Nettetal
So., 17.05.26 15:30 Uhr SG Unterrath - FC Remscheid
So., 17.05.26 15:30 Uhr Victoria Mennrath - TuRU Düsseldorf
So., 17.05.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - DV Solingen
So., 17.05.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SC Velbert
So., 17.05.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - VfB 03 Hilden II
33. Spieltag
So., 31.05.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - 1. FC Wülfrath
So., 31.05.26 15:00 Uhr VSF Amern - TSV Solingen
So., 31.05.26 15:00 Uhr SC Velbert - ASV Einigkeit Süchteln
So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Remscheid - Victoria Mennrath
So., 31.05.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SSV Bergisch Born
So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - FC Kosova Düsseldorf
So., 31.05.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - DJK Gnadental
So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SG Unterrath
34. Spieltag
So., 07.06.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SC Kapellen-Erft
So., 07.06.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 07.06.26 15:30 Uhr SG Unterrath - VSF Amern
So., 07.06.26 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SC Union Nettetal
So., 07.06.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - FC Remscheid
So., 07.06.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - DV Solingen
So., 07.06.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SC Velbert
So., 07.06.26 15:30 Uhr TSV Solingen - VfB 03 Hilden II