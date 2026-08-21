Shubin vor Pokal-Kracher: „Wir müssen nach vorne schauen"

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Bogdan Shubin ist bei Kickers Emden bislang nicht aus der Mannschaft wegzudenken. Der 23-Jährige stand in allen vier Regionalliga-Partien über die komplette Spielzeit auf dem Platz, erzielte ein Tor und bereitete drei weitere Treffer vor. Beim jüngsten 2:3 gegen den Eimsbütteler TV zeigte der defensive Mittelfeldspieler erneut seine Vielseitigkeit: Nach 120 Sekunden brachte er Kickers in Führung, später half er in Unterzahl auch in der Defensive aus.

Gegen Eimsbüttel erlebte Shubin zunächst einen perfekten Abend. Nach Zuspiel von Luc Ihorst traf er bereits nach zwei Minuten zum 1:0 – sein erstes Tor im Kickers-Trikot. Die Emder gingen später sogar mit 2:1 in Führung, mussten sich nach der Roten Karte für Jannes Warnken allerdings in Unterzahl geschlagen geben.

Nun soll der Pokal für eine Wende sorgen. Im Viertelfinale des Krombacher-Niedersachsenpokals tritt Kickers am Freitagabend bei der SV Drochtersen/Assel an (19.30 Uhr, Kehdinger Stadion). „Ich glaube, das Pokalspiel kann uns guttun“, sagt Shubin im Interview auf der Vereinshomepage. Nach zwei Niederlagen in der Liga gehe es darum, die vergangenen Spiele abzuhaken: „Wir müssen nach vorne schauen und befreit aufspielen.“

Im Pokal will Shubin nun einen anderen Auftritt sehen. Die jüngsten Rückschläge sollen keine Rolle spielen, stattdessen soll die Mannschaft mit mehr Leichtigkeit auftreten.

Shubin sieht die Ursachen auch bei der eigenen Mannschaft. Nach dem starken Beginn sei Kickers zu passiv geworden. „Wir sind zu passiv geworden und haben uns das Leben selbst schwer gemacht“, sagt der Mittelfeldspieler. Trotz guter Defensivarbeit mit zehn Mann habe die Mannschaft am Ende noch zwei unglückliche Gegentore kassiert.

Diese Leichtigkeit hat Shubin seit seinem Wechsel vom Bonner SC nach Emden selbst schnell gefunden. Der ehemalige Spieler des West-Regionalligisten musste sich zunächst an eine neue Stadt, eine neue Mannschaft und ein neues Umfeld gewöhnen. „Aber ich habe mich schnell eingelebt, weil mich alle super aufgenommen haben“, berichtet er.

Sportlich hat sich der technisch starke Mittelfeldspieler ebenfalls rasch etabliert. Kein anderer Feldspieler des Emder Kaders stand bislang in allen vier Ligapartien von der ersten bis zur letzten Minute auf dem Platz. Shubin ist damit der Dauerbrenner der Mannschaft.

Seine Bilanz unterstreicht seine Bedeutung: Neben seinem Treffer gegen Eimsbüttel bereitete er bereits drei Tore vor. Im defensiven Mittelfeld ist er zugleich für Zweikämpfe, Laufarbeit und den Spielaufbau zuständig.

Drochtersen mit Ambitionen

Die Aufgabe im Pokal wird allerdings anspruchsvoll. Drochtersen/Assel zählt in der Regionalliga Nord zu den Mannschaften mit Titelambitionen und wurde in der vergangenen Saison Vizemeister. Im Sommer verstärkte sich der Klub unter anderem mit Tom Sanne, Christopher Schepp, Dominique Ndure, Sean Busch und Ole Schulz.

Der Saisonstart verlief dennoch wechselhaft. Nach einem 2:1 gegen Phönix Lübeck folgten Niederlagen beim VfB Oldenburg und gegen Hannover 96 II. Zuletzt setzte sich D/A allerdings mit 4:1 bei der U21 des Hamburger SV durch.

Auch im Pokal musste die Mannschaft bereits Überstunden leisten. Gegen Atlas Delmenhorst lag Drochtersen bis in die Nachspielzeit zurück, ehe Tom Sanne per Elfmeter ausglich. In der Verlängerung erzielte Jorik Wulff per direkt verwandeltem Freistoß den entscheidenden Treffer zum 2:1.

Shubin weiß deshalb um die Schwere der Aufgabe, sieht aber keinen Grund, sich zu verstecken. „Es wird nicht leicht für uns“, sagt er. Gleichzeitig verweist er auf die besonderen Bedingungen im Pokal: „Jeder weiß, dass der Pokal seine eigenen Gesetze hat.“

Für eine Überraschung müsse Kickers vor allem geschlossen auftreten. „Wir müssen als Team füreinander da sein und erwachsen auftreten“, fordert Shubin.

Dabei dürfte der 23-Jährige selbst wieder eine zentrale Rolle übernehmen. Er will auch in Drochtersen die Räume zulaufen, Zweikämpfe führen und Angriffe einleiten. Und nach seinem ersten Saisontor ist der nächste Treffer offenbar nicht ausgeschlossen: „Mein erstes Tor hat auf jeden Fall Hunger auf mehr gemacht.“

Der Pokal bietet Kickers damit die Gelegenheit, nach zwei Niederlagen in der Regionalliga schnell wieder ein Erfolgserlebnis zu feiern. Für Shubin geht es vor allem um die richtige Haltung: Vergangenheit abhaken, als Mannschaft auftreten – und die Chance auf das Halbfinale nutzen.