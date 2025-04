Shqipon Bektasi wechselt vom Bahlinger SC zum VfR Hausen

Mit der Verpflichtung von Shqipon Bektasi (34) sichert sich der VfR Hausen einen Spieler mit beeindruckender Vita. Er erzielte in bisher 333 Regionalligaspielen 75 Tore und kommt auch auf zwei Einsätze in der Bundesliga für den SC Freiburg sowie zehn Spiele in der 3. Liga für den 1. FC Heidenheim und drei Partien im DFB-Pokal.

Seine Karriere begann Bektasi in der Jugend des SC Freiburg, wo er unter Trainer Christian Streich 2008 die deutsche A-Junioren-Meisterschaft gewann. Ein Jahr später folgte der Gewinn des DFB-Junioren-Vereinspokals. Sein Bundesliga-Debüt gab er am 17. Oktober 2009 gegen den FC Bayern München.