Shqipon Bektasi wechselt beim Bahlinger SC in andere Funktion

Der Vorstandsvorsitzende des BSC, Dieter Bühler, sagte: „Shipi kam Anfang 2019 zu uns und war maßgeblich am Aufstieg in die Regionalliga sowie an den weiteren sportlichen Erfolgen beteiligt. Neben dem Fußball hat er sich sein berufliches Standbein aufgebaut.“ Er freue sich, dass ein so verdienter Spieler Teil des Vereines bleibe, so Bühler.

Shqipon Bektasi betonte: „Nach fast 7Jahren beim BSC möchte ich mich herzlich bei allen Wegbegleitern, Trainern, Fans, Verantwortlichen und vor allem bei der Mannschaft bedanken, die mir diesen bedeutenden Weg ermöglicht haben. Durch den BSC konnte ich nicht nur auf hohem Niveau Fußball spielen, sondern mich auch in meinem beruflichen Umfeld etablieren.“



Nun habe er festgestellt, „dass die Anforderungen im Berufsleben, kombiniert mit meinen familiären Verpflichtungen und dem Fußball, zunehmend herausfordernd werden. Daher habe ich die Entscheidung getroffen, meine sportliche Zeit beim BSC zu beenden.“ Bektasi weiter: „Ich wünsche uns allen, dass wir die gesteckten Ziele für diese Saison erreichen und hoffentlich gemeinsam Ende Mai Grund zum Feiern haben.“