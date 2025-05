Showspektakel gegen Geretsried – Drei weitere Endspiele

Für diese Show setzten sogar die Feierbiester aus Oberau und Farchant kurz die Feierlichkeiten nach dem geglückten Aufstieg aus. Auch sie wollten bei diesem Duell dabei sein, das sich zum kompletten Irrsinn entwickelte. Wohl wahr: Der furiose Endspurt zum 4:3-Erfolg am Samstag gegen Geretsried wird in die Geschichtsbücher des SV Ohlstadt eingehen. Jetzt stehen der Kreisliga-Elf von Toni Geiger drei weitere Endspiele bevor, in denen es sogar noch mit der Aufstiegsrelegation klappen könnte.

Nicht ganz aus eigener Kraft. Spitzenreiter SV Münsing müsste am kommenden Sonntag den Zweitplatzierten aus Polling bezwingen. Dann wäre bei eigenen Erfolgen alles möglich. Doch sind die Ohlstädter gut beraten, allein auf sich selbst zu schauen. Die Aussicht auf den großen Coup hat sich schon mehrmals als Hemmnis in den Köpfen der Spieler entpuppt.

Genug Sand war zuletzt immer mal wieder drin im Getriebe der Ohlstädter Fußballer. Eine Kostprobe gab es auch gegen den TuS. Zwei überflüssige Gegentore haben überhaupt erst davor gesorgt, dass es ein solcher Schlussspurt werden musste. Geigers Schützlinge mussten dadurch bereits vor der Pause eine Aufholjagd starten.

Auftritt der Geretsrieder anders als erwartet

Ein Faktor, der bei höheren Temperaturen sichtlich zu Lasten der Substanz ging. Man sei „etwas überrascht“ gewesen, dass die Geretsrieder „es ein bisserl anders“ angegangen sind, als die SVO-Trainer es erwartet hatten. Das räumt Rudi Schedler schon ein. Sie hatten ein filigranes TuS-Team erwartet. Wider Erwarten baute das aber auch auf viele lange Bälle. „So ist unser Plan nicht ganz aufgegangen“, sagt der SVO-Sprecher.

Zudem benötigten die Hausherren am Boschet eine gehörige Portion Glück beim 1:1-Ausgleich. Tormann Lukas Günther traute sich wegen der unmittelbaren Nähe zum Ende des Strafraums nicht mit den Händen an den Ball, weswegen Bernhard Kurz unverhofft das leere Tor vor Augen hatte. Erst zum Ende hin sei man „gut im Spiel“ gewesen.

„Das brauchen wir einfach: Energie über gute Aktionen.“

SVO-Trainer Rudi Schedler über das Spiel

Das bestätigte sogar Gästecoach Lukas Haustein, der beim abermaligen Gleichstand „einen sehr schönen Konter“ sah. Hannes Fischer behauptete den Ball energisch, ehe er ihn in die Mitte gab und so Jonas Marggraf zu dessen ersten Pflichtspieltreffer verhalf. „Das brauchen wir einfach: Energie über gute Aktionen“, betont Schedler.

Beim Blick nach vorne bleibt der Teamsprecher verbal auf der Bremse. „Natürlich wollen wir diese Energie jetzt in die nächsten Spiele mitnehmen“, betont er. Die Devise lautet aber: Ruhig bleiben! Der SVO sei aber weiterhin nur in der Verfolgerrolle. Schedler weiß: „Wir müssen alles gewinnen.“ An der internen Marschrichtung ändert sich nichts. „Gute Spiele machen, gute Energie für den Endspurt aufbauen, dann schauen wir, was rauskommt.“

Zweimal noch auswärts gefordert

Zweimal müssen die Ohlstädter nun auswärts antreten. Es geht nach Kreuth und Brunnthal. Schedler versichert, es sei beim SVO nicht so maßgeblich, ob man daheim oder auswärts auflaufe. „Für uns ist klar, was die nächsten Spiele passieren muss.“ Am 31. Mai sieht man sich am Boschet wieder. Vielleicht geht es gegen Peißenberg dann noch um etwas– und es wird wieder mystisch.