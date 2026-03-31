Showdown zwischen Türkspor & VfB - vorher: Bockum II & Brüggen II

Spieltag 26 in der Kreisliga A Kempen-Krefeld: Ehe am Donnerstag der Kracher zwischen Anadolu Türkspor Krefeld und VfB Uerdingen steigt, stehen am Mittwoch Heimspiele des TSV Bockum II und von TuRa Brüggen II an.
27. Spieltag
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr SC Niederkrüchten - VfB Uerdingen
So., 12.04.26 12:00 Uhr TSV Meerbusch III - TSV Kaldenkirchen
So., 12.04.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - TuS Gellep
So., 12.04.26 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - FC Hellas Krefeld
So., 12.04.26 15:15 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - Hülser SV
So., 12.04.26 15:30 Uhr SC Waldniel - DJK VfL Willich
So., 12.04.26 15:30 Uhr SSV Strümp - TSV Krefeld-Bockum II
So., 12.04.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - TuRa Brüggen II
28. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr Hülser SV - SC Niederkrüchten
So., 19.04.26 12:00 Uhr TSV Meerbusch III - SSV Strümp
So., 19.04.26 13:00 Uhr TuRa Brüggen II - VfR Krefeld-Fischeln II
So., 19.04.26 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld - Anadolu Türkspor Krefeld
So., 19.04.26 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - SC Rhenania Hinsbeck
So., 19.04.26 15:00 Uhr TuS Gellep - SC Waldniel
So., 19.04.26 15:30 Uhr DJK VfL Willich - TSV Krefeld-Bockum II
So., 19.04.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - SC Viktoria 07 Anrath
