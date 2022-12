Showdown zum Jahresende in Kaisersbach

Trainer Hakan Keskin erwartet nochmal einen großen Kraftakt zu Hause gegen Bietigheim. "Bietigheim kommt als eine kompakte und körperlich robuste Mannschaft nach Kaisersbach. Im Hinspiel konnten wir die Gegenwehr erst gegen Ende des Spiels brechen. Wir wollen unbedingt mit einem positiven Gefühl in die Winterpause und werden alles dafür tun, damit das gelingt."

Im Hinspiel konnte der SV Kaisersbach noch überzeugend durch Tore von Akin, Alkan und einem Doppelpack von Marques mit 4:2 gewinnen. Ebenfalls im Hinspiel riss sich der Bietigheimer Torschütze zum 1:0 Leon Haufe ohne Gegnereinwirkung das Innenband, den Innenmeniskus sowie ein Kreuzband. Leon befindet sich mittlerweile wieder im Aufbautraining und kann schon leichte Läufe machen. An dieser Stelle wünsche ich noch einmal gute Besserung und weiter einen guten Heilungsverlauf lieber Leon. Come back stronger!

Einen herben Dämpfer verkraften musste das Team von Hakan Keskin nach der 0:4 Niederlage in Crailsheim, bei der man eigentlich gleichwertig war, selbst gute eigene Chancen hatte, der Ball aber nicht ins Tor wollte und man im Gegenzug mehr als ein Geschenk an die Gastgeber aus Crailsheim verteilte. Auf der Gegenseite kommt die Germania mit einem überzeugenden 6:0 Heimsieg gegen den TSV Ilshofen II nach Kaisersbach.

Anstoß des Spiels ist am Sonntag, dem 04.12. um 14:00 Uhr auf dem Sportplatz in Kaisersbach. Verfolgen können Sie das Spiel außerdem hier auf FuPa.net oder auf Fussball.de im Live-Ticker sowie in den dazugehörigen Apps auf ihrem Smartphone.

