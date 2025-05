Showdown vs. Viktoria: Eltersdorf will sehr gute Saison »veredeln«

Fränkisches Duell in der Relegation zur Regionalliga! Der SC Eltersdorf, Vizemeister der Bayernliga Nord, bekommt es am morgigen Freitagabend zunächst zuhause mit dem SV Viktoria Aschaffenburg zu tun. Die "Quecken" erwarten mehr als 1.000 Zuschauer. Am kommenden Dienstag steigt dann das Rückspiel am Aschaffenburger Schönbusch. Gespielt wird nach dem Europapokal-Modus. Sprich: Herrscht nach zwei ausgetragenen Partien bei der Tordifferenz Gleichstand, geht es in die Verlängerung. Ist dann immer noch kein Sieger ermittelt, muss das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen. Wer sich in den beiden Duellen durchsetzt, darf in der kommenden Saison in der Regionalliga an den Start gehen, der Verlierer ist Bayernligist. Eine zweite Runde gibt es nicht.