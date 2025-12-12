Showdown vor der Winterpause: Tabellenführer im Härtetest

– Foto: Michael Schmidt

Bevor die Kreisliga A Köln in die Winterpause geht, wartet ein Spieltag mit richtungsweisenden Paarungen. Im Mittelpunkt steht das Duell zwischen dem ungeschlagenen Spitzenreiter Weiler-Volkhoven und Verfolger Poll. Mehrere Trainer geben klare Kampfansagen ab – und erhöhen die Spannung zusätzlich.

Bürrig hofft auf Überraschung gegen Offensivmacht Bürrig steht mit 13 Punkten im unteren Tabellendrittel und empfängt mit Gremberg die zweitstärkste Offensive der Liga. Trainer Thomas Herrmann mit Respekt vor dem Spiel: „Mit Gremberg kommt natürlich eine Mannschaft mit der zweitbesten Offensive, eine gute Truppe, die auch in den letzten Spielen immer gut performt hat. Sie hat jetzt gegen Kalk gewonnen – wie gesagt, sehr gute Offensive, schwerer Gegner. Aber im Grundsatz: letzter Spieltag. Wir wollen die drei Punkte unbedingt zu Hause behalten und werden dafür alles tun. Die Offensive hat natürlich auch ihre Probleme, das Torverhältnis spiegelt das ja irgendwo wieder – da werden wir versuchen, in irgendeiner Form anzusetzen. Ich glaube, es ist trotz der Tabellensituation möglich, dass wir zu Hause punkten. Wir sind klarer Außenseiter, aber gegen Weiler haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht, davor gegen Pesch gewonnen. Ich glaube, wir bewegen uns langsam in die richtige Richtung. Die Jungs scheinen so ein bisschen mehr angekommen zu sein in der Liga. Ich würde mich über einen positiven Jahresabschluss extrem freuen, um mit einem guten Gefühl in die Winterpause zu gehen, uns optimal auf die Rückrunde vorzubereiten und mehr Punkte zu holen. Aber wie gesagt: zu Hause wollen wir die drei Punkte, auch wenn mit Gremberg eine sehr gute Mannschaft kommt.“

Gremberg geht als Favorit ins Spiel, doch Bürrig glaubt an seine Außenseiterchance.

Topkader gegen Aufsteiger im Aufwind Kalk (7.) empfängt den starken Aufsteiger Blau-Weiß II (5.). Daniel Hubert weiß um die schwere Aufgabe: „Mit dem letzten Auswärtsspiel bei Borussia Kalk erwartet uns eine sehr schwere Aufgabe. Sie haben einen der stärksten Kader in der Liga, einige Spieler, die zu jeder Zeit den Unterschied ausmachen können. Zudem zwei sehr gute Trainer, die ihre Mannschaft sicherlich gut auf uns ausrichten und vorbereiten werden. Wir müssen in jeder Phase des Spiels hellwach, hochkonzentriert, diszipliniert und mit der nötigen Intensität performen. Die Trainingswoche war sehr gut. Wir sind gut aufgestellt und bereit. Unser Ziel ist es, den Positivtrend fortzusetzen und die Hinrunde mit einem positiven Ergebnis abzuschließen.“ Beide Teams gehen selbstbewusst in die Partie – Kalk mit Breite, Blau-Weiß mit Formstärke.