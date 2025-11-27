Showdown vor der Winterpause – jeder Punkt zählt doppelt

Bommern geht als Neunter ins Spiel und möchte weiter Abstand zu den unteren Plätzen halten. Türkiyemspor reist als Fünfter an und ist wieder mitten drin im Rennen um die Top-Positionen. Für beide ein richtungsweisendes Duell. Expertentipp: 2:2

SW Wattenscheid 08 – FC Castrop-Rauxel

Der Abstiegskandidat aus Wattenscheid steht auf Platz 14 und braucht jeden Punkt. Castrop dagegen ist Vierter und hat weiter Ambitionen nach ganz oben. Ein Spiel mit klarer Rollenverteilung. Die Gastgeber sind aber mindestens für eine Überraschungen gut.

Expertentipp: 2:1

Weitmar will nach oben – Linden sucht Stabilität

SC Weitmar 45 – SF Bochum-Linden

Weitmar hat sich als Sechster eine gute Ausgangslage erspielt und kann mit einem Sieg oben im Geschäft bleiben. Bochum-Linden steht als Elfter näher unten als oben und kämpft mit einer wackeligen Defensive.

Expertentipp: 3:1

Schwerin kommt als Tabellenzweiter – Kurdistan im Kampf ums Mittelfeld

CF Kurdistan Bochum – BG Schwerin

Kurdistan ist Zwölfter und steckt im engen Tabellenbereich zwischen Abstiegs- und Mittelfeldzonen. Schwerin präsentiert sich als Zweiter extrem torhungrig und geht mit breiter Brust in dieses Duell.

Expertentipp: 1:3

Gipfelsturm in Hattingen

Hedefspor Hattingen – SV Westrich

Hedefspor hat als Tabellenfünfzehnter schwer zu kämpfen und trifft auf den Spitzenreiter aus Westrich, der sich dort konstant festgebissen hat. Alles spricht für den Favoriten. Der Druck liegt allerdings klar beim Ersten, der zwei Pleiten hintereinander hinnehmen musste.

Expertentipp: 1:3

Herbede im soliden Mittelfeld – Sarajevo unter Zugzwang

SV Herbede – FC Sarajevo Bosna Dortmund

Herbede hat als Achter eine stabile Basis und kann wieder nach oben schielen. Zumindest der Klassenerhalt sollte langsam gesichert sein. Sarajevo dagegen ist Dreizehnter und droht auf einen direkten Abstiegsplatz zurückzufallen.

Expertentipp: 2:1

Spannendes Spiel mit klarer Ausgangslage

TuS Heven – TuS Hattingen

Heven spielt als Tabellendritter bisher eine starke Saison und kann als ärgster Widersacher zum SV Westrich gesehen werden. Die Hattinger belegen derweil Platz 10 und brauchen in brisanten Spielen wie diesem dringend Punkte.

Expertentipp: 3:2

Kellerfinale für Mengede 08/20

Mengede 08/20 – Westfalia Huckarde

Mengede geht als Tabellenletzter in das Spiel und kämpft um den Anschluss. Huckarde hingegen ist Siebter und will seine bisher solide Saison mit einem weiteren Dreier belohnen.

Expertentipp: 1:5

Klar ist: Die Vorfreude auf den letzten Spieltag der Hinrunde ist groß. Nach obenhin ist der SV Westrich wahrscheinlich nicht mehr einzuholen - doch unten herrscht ein regelrechter Abstiegsk(r)ampf. Egal ob bei Kurdistan, Sarajevo oder Wattenscheid.







Aktuelle Tabelle: