Showdown vor der Winterpause: Entscheidungen in allen Tabellenecken

Der 17. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems verspricht reichlich Spannung, denn sowohl im Titelkampf als auch im Tabellenkeller geht es eng zu wie selten. Während Spitzenreiter TuS Pewsum und Verfolger Großefehn weiter im Gleichschritt marschieren, kämpfen zahlreiche Teams im Mittelfeld um Stabilität und Abstand zur Abstiegszone. Besonders brisant wird es in den direkten Duellen der Kellerklubs, in denen jeder Punkt überlebenswichtig werden kann. Gleichzeitig wollen die Verfolger der Spitzengruppe ihre Chancen wahren und den Druck auf die Topteams hochhalten.

Der FC Norden rangiert mit 13 Punkten knapp vor den Abstiegsrängen, während Schlusslicht Wiesmoor dringend jeden Punkt benötigt. Norden zeigte zuletzt wechselhafte Leistungen und muss vor allem die hohe Gegentorquote in den Griff bekommen. Wiesmoor hat erst einen Saisonsieg und reist als klarer Außenseiter an, braucht aber gerade in diesen direkten Duellen dringend Erfolgserlebnisse. Es dürfte ein kampfbetontes Spiel zweier Teams werden, die um jeden Meter Boden fighten werden.

Germania Leer steckt mit nur acht Punkten als Vorletzter tief im Abstiegskampf und hat die schlechteste Offensive der Liga. Mit BW Borssum trifft Leer jedoch auf ein Team, das ebenfalls eine wechselhafte Saison spielt und mit 21 Punkten im Mittelfeld steht. Borssum besitzt die individuelle Qualität, um in Leer zu bestehen, zeigte aber auswärts häufig Schwankungen. Für Leer könnte dieses Derby neue Kräfte freisetzen, doch es braucht eine außergewöhnliche Leistung, um die Punkte zu behalten.

Concordia Ihrhove ist nach einer starken Hinrunde auf Platz drei und hat weiterhin beste Chancen, sich in der Spitzengruppe festzusetzen. Wallinghausen steht mit 20 Punkten solide im Tabellenmittelfeld der Liga. Ihrhove geht als Favorit ins Spiel, zumal sie zu Hause bislang sehr zuverlässig punkteten. Wallinghausen muss besonders defensiv geschlossen arbeiten, um die Offensivkraft der Hausherren zu bremsen.

TV Bunde steckt mit nur 13 Punkten tief im Tabellenkeller und braucht dringend Zählbares, um nicht weiter in Richtung Abstiegsplätze abzurutschen. Mit TuRa Westrhauderfehn kommt jedoch ein Top-5-Team, das aktuell stark aufspielt und in dieser Saison bereits 34 Tore erzielt hat. Die Fehntjer wollen ihren Platz in der Spitzengruppe festigen und könnten mit einem weiteren Sieg Anschluss an die Top vier herstellen. Für Bunde wird es entscheidend sein, defensiv stabil zu bleiben, um die schnelle Offensive der Gäste in den Griff zu bekommen.

So., 23.11.2025, 15:30 Uhr SpVg Aurich SpVg Aurich SV Hage SV Hage 15:30 PUSH

Aurich zeigt eine äußerst durchwachsene Saison und steht mit 22 Punkten im Mittelfeld. Hage dagegen mischt als Tabellenvierter überraschend weit oben mit und hat nur zwei Saisonniederlagen kassiert. Die Gäste überzeugen mit defensiver Stabilität und effizientem Umschaltspiel, was besonders gegen Aurichs anfällige Abwehr gefährlich werden kann. Für Aurich ist dieses Spiel eine Chance, wieder näher an die oberen Ränge heranzurücken – aber die Aufgabe wird anspruchsvoll.

Spitzenreiter TuS Pewsum präsentiert sich in dieser Saison nahezu makellos und steht mit 44 Punkten unangefochten an der Tabellenspitze. Gegen Aufsteiger Süderneuland, der im Tabellenmittelfeld auf Platz zehn steckt, geht Pewsum als haushoher Favorit in das Heimspiel. Die Gäste haben offensiv Qualität, lassen aber defensiv zu viele Chancen zu – ein Risiko gegen die stärkste Offensive der Liga. Pewsum kann mit einem weiteren Sieg einen großen Schritt Richtung frühzeitige Meisterschaftsvorentscheidung gehen.

Larrelt steht trotz guter Ansätze mit nur 17 Punkten im unteren Tabellenfeld und benötigt dringend Punkte gegen die unmittelbare Konkurrenz. TuS Middels, aktuell mit 18 Punkten in Schlagdistanz, konnte zuletzt aber immer wieder überraschen. Beide Teams bewegen sich im Bereich zwischen Mittelfeld und Abstiegszone, wodurch das Duell sportlich besonders brisant wird. Ein Sieg könnte für beide Mannschaften enorm wichtig sein, um Abstand nach unten aufzubauen.

So., 23.11.2025, 15:30 Uhr TuS Eintracht Hinte TuS Hinte SV Großefehn Großefehn 15:30 PUSH