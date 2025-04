Showdown vor der Entscheidung: Spitzenduo unter Druck

– Foto: Sascha Drenth

Der 24. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 verspricht richtungsweisende Entscheidungen – sowohl im Kampf um die Tabellenspitze als auch im engen Rennen gegen den Abstieg. Mit dem Aufeinandertreffen zwischen SC Rinteln und Halvestorf-Herkendorf sowie dem Duell Goltern gegen Arnum stehen gleich mehrere Partien im Fokus.

Der Tabellenführer empfängt den Vorletzten – doch nach der Niederlage in Gehrden ist Springe gewarnt. Gegen aufopferungsvoll kämpfende Mühlenberger, die zuletzt einen Befreiungsschlag gegen Rehren landeten, zählt für die Gastgeber nur ein Sieg. Mit einem Dreier könnte Springe zumindest über Nacht wieder alleiniger Spitzenreiter werden.

Ein richtungsweisendes Spiel im Abstiegskampf: Rehren ist nach dem 0:3 gegen Mühlenberg unter Zugzwang, Pyrmont hingegen kommt mit Rückenwind aus zwei ungeschlagenen Spielen. Beide Teams trennen vier Punkte – eine Niederlage für Rehren würde die Sorgenfalten weiter vertiefen.

Arnum hat mit dem 5:2 in der Vorwoche ein Ausrufezeichen gesetzt. In Goltern trifft man nun auf eine kampfstarke, aber formschwankende Mannschaft. Die Gastgeber benötigen Punkte, um das untere Mittelfeld nicht aus den Augen zu verlieren. Arnum hingegen bleibt mit einem Sieg ganz nah an den Spitzenplätzen.



Zwei Teams auf Augenhöhe treffen aufeinander: Beide stehen bei 29 bzw. 35 Punkten, doch die Tendenzen sind verschieden. Die Egestorfer Reserve konnte zuletzt mit Offensivfreude glänzen, Garbsen dagegen erlebte einen herben Dämpfer gegen Hameln. Ein Duell, das auch psychologisch eine wichtige Rolle spielt.

Preussen schöpfte mit dem 4:1-Erfolg in Garbsen neuen Mut, doch mit TV Jahn kommt eines der stabilsten Teams der Liga. Leveste will an der Spitze bleiben und dürfte mit viel Ballbesitz und Struktur auftreten. Für Hameln könnte das Spiel zu einem Charaktertest werden – gelingt eine weitere Überraschung?

Halvestorf ist seit Wochen in Topform, zuletzt überzeugte man beim 3:1 gegen Enzen. Doch Rinteln zeigte mit dem Auswärtssieg in Ihme-Roloven Moral und Offensivkraft. Gelingt den Hausherren erneut eine Überraschung, könnte der Kampf um den Klassenerhalt plötzlich realistischer werden.



Beide Teams trennt mehr als nur Punkte – Gehrden kämpft um die Top 4, Enzen steckt im Niemandsland fest. Dennoch: In Heimspielen ist Enzen oft unbequem, Gehrden darf sich keine Nachlässigkeiten erlauben, will man an der Spitze dranbleiben.



Ein Spiel mit klarer Rollenverteilung auf dem Papier: Ihme-Roloven steht stabil im oberen Mittelfeld, Salzhemmendorf kämpft weiter gegen das Abrutschen. Die Gäste reisen mit vier Niederlagen in Serie an – ein weiterer Rückschlag könnte schwer wiegen. Ihme will sich mit einem Dreier wieder Richtung Platz fünf orientieren.