Showdown um Platz zwei in Leipzig – Abstiegskampf in Lunzenau

– Foto: Jakob Reiche

In der Sachsenklasse Nord steuert der 25. Spieltag auf ein Wochenende der großen Vorentscheidungen zu. Während die Kickers 94 Markkleeberg an der Spitze einsam ihre Kreise ziehen und dem Aufstieg mit großem Vorsprung entgegensteuern, hat sich dahinter ein Zweikampf um die Vizemeisterschaft entzündet, der an diesem Sonntag seinen vorläufigen Höhepunkt findet. Der Aufsteiger Leipziger SC 1901 fordert den Meißner SV 08 zum direkten Duell um Rang zwei heraus. Doch so glanzvoll der Blick auf die Spitze ist, so düster gestaltet sich die Lage am Ende der Tabelle. Besonders in Lunzenau und Torgau geht es in direkten Duellen um wichtige Punkte.

Am Samstagnachmittag treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander. Der SV Liebertwolkwitz empfängt als Tabellensiebter den SV Naunhof 1920, der aktuell den sechsten Rang belegt. Die Hausherren reisen mit dem Rückenwind eines fulminanten 4:0-Erfolges gegen Meißen an, während Naunhof sich in einem Sieben-Tore-Spektakel gegen Wilsdruff knapp behaupten konnte. Im Hinspiel behielt Liebertwolkwitz mit 3:1 die Oberhand. Damals trafen Christoph Aust in der 14. Minute, Franz Dittrich in der 21. Minute und Martin Landgraf in der 39. Minute für die Wolkwitzer, während Joe Dennis Richter Naunhof in der 5. Minute zunächst in Führung gebracht hatte. In dieser Partie geht es vor allem darum, den Anschluss an das obere Tabellendrittel zu festigen.

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Morgen, 15:00 Uhr SG Motor Wilsdruff SG Wilsdruff VfB Zwenkau 02 VfB Zwenkau 15:00 PUSH

Für die SG Motor Wilsdruff wird die Lage auf dem 14. Tabellenplatz immer prekärer. Mit lediglich 20 Punkten belegt die Mannschaft einen der Abstiegsränge und muss gegen den VfB Zwenkau 02 dringend dreifach punkten. Die Gäste aus Zwenkau haben sich nach dem deutlichen Heimsieg gegen Lindenau auf den zehnten Platz vorgeschoben und weisen 32 Punkte auf. Das Hinspiel endete mit einem hart umkämpften 1:1, bei dem Sören Becker erst in der fünften Minute der Nachspielzeit den Ausgleich für Wilsdruff erzielte. Die Gastgeber werden viel Herz zeigen müssen, um gegen die Zwenkauer zu bestehen und die Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben zu erhalten. ---

Morgen, 15:00 Uhr SC Hartenfels Torgau 04 Hartenfels FV Gröditz 1911 FV Gröditz 15:00 PUSH

Ein Schicksalsspiel erwartet den SC Hartenfels Torgau 04 im heimischen Stadion gegen das Tabellenschlusslicht FV Gröditz 1911. Torgau belegt mit 22 Punkten den zwölften Platz. Ein Sieg gegen den abgeschlagenen Aufsteiger aus Gröditz, der erst 13 Zähler auf dem Konto hat, ist für die Hausherren absolute Pflicht. Doch Vorsicht ist geboten: Das Hinspiel gewannen die Gröditzer mit 2:1 durch Tore von Vitaliy Yuzhakov in der 16. Minute und Konstantin Hänsel in der 32. Minute. Torgau wird nach dem wichtigen Erfolg in Borna alles daransetzen, diese Scharte auszuwetzen und den Vorsprung auf die Abstiegszone auszubauen. ---

Die Reserve der BSG Chemie Leipzig bittet am Sonntag den SV Panitzsch/Borsdorf 1920 zum Tanz. Die Leutzscher rangieren auf Platz neun und konnten dem Spitzenreiter Markkleeberg am vergangenen Wochenende trotz einer knappen 0:1-Niederlage lange Paroli bieten. Panitzsch hingegen muss die herbe 0:4-Heimpleite gegen Colditz verdauen und ist auf den fünften Rang abgerutscht. Das Hinspiel war eine deutliche Angelegenheit für den SV Panitzsch/Borsdorf, der mit 3:0 siegte. Collin Luca Weber in der 32. Minute, Tristan Kane Hanschmann in der 42. Minute und Tim Fröhlich in der 85. Minute sorgten damals für klare Verhältnisse. Die Chemiker werden auf Wiedergutmachung brennen, während Panitzsch den Anschluss an die Vizemeisterschaftsplätze nicht verlieren will. ---

So., 10.05.2026, 14:30 Uhr Leipziger SC 1901 Leipziger SC Meißner SV 08 Meißner SV 14:30 PUSH

Es ist das absolute Topspiel des 25. Spieltags: Der Tabellenzweite Leipziger SC 1901 empfängt den Meißner SV 08. Nur ein einziger Punkt trennt diese beiden Mannschaften im Kampf um die Krone hinter Markkleeberg. Die Leipziger strotzen nach dem 6:1-Kantersieg in Gröditz vor Selbstvertrauen, während Meißen nach dem 0:4 gegen Liebertwolkwitz eine psychologische schwere Last trägt. Im Hinspiel behielt der Aufsteiger aus Leipzig mit 3:1 die Oberhand. Aliu Baldé schockte die Meißner damals bereits in der 1. Minute und legte in der 56. Minute nach, zudem traf Dong-Min Kim in der 7. Minute. Meißen braucht eine enorme Leistungssteigerung, um den zweiten Platz zurückzuerobern. ---

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr SV Fortschritt Lunzenau SV Lunzenau Bornaer SV 91 Borna 15:00 PUSH

Ein echter Abstiegskrimi steht in Lunzenau bevor. Der Tabellendreizehnte SV Fortschritt Lunzenau empfängt den Bornaer SV 91, der mit 18 Punkten auf dem 15. Platz rangiert. Beide Teams befinden sich aktuell auf Abstiegsplätzen und kämpfen um den Anschluss an das rettende Ufer. Das Hinspiel war an Dramatik kaum zu überbieten: Lunzenau siegte in Borna mit 4:3, wobei Philipp Dartsch erst in der fünften Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielte. Ennio Majetschak hatte Borna mit zwei Toren in der 3. Minute und 21. Minute lange im Spiel gehalten. In dieser Begegnung ist pure Leidenschaft garantiert, da ein Unentschieden vermutlich keiner der beiden Mannschaften im Überlebenskampf wirklich weiterhilft. ---

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr HFC Colditz Colditz Radefelder SV 90 Radefeld 15:00 PUSH

Der HFC Colditz hat sich nach dem beeindruckenden Sieg gegen Panitzsch auf den vierten Tabellenplatz vorgeschoben und empfängt nun den Radefelder SV 90. Mit 44 Punkten ist die Vizemeisterschaft für Colditz in greifbarer Nähe. Doch die Gäste aus Radefeld, aktuell auf dem achten Platz, gelten als extrem unbequem. Das Hinspiel war ein wahres Spektakel, das Radefeld mit 4:3 für sich entschied. Markus Richter traf damals doppelt, und Dan Torben Schirrmeister sicherte in der fünften Minute der Nachspielzeit den Heimsieg. Colditz wird auf Revanche sinnen, um seine beeindruckende Offensivstärke von 71 Saisontoren erneut unter Beweis zu stellen. ---

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr SV Lindenau 1848 Lindenau Kickers 94 Markkleeberg Kickers 94 15:00 PUSH

Der SV Lindenau 1848 steht vor der schwerstmöglichen Aufgabe: Der Tabellenführer Kickers 94 Markkleeberg gastiert im Westen Leipzigs. Markkleeberg thront mit 58 Punkten an der Spitze und hat erst zwei Saisonniederlagen einstecken müssen. Lindenau belegt mit 29 Punkten den elften Platz und befindet sich in einem gefährlichen Niemandsland der Tabelle. Das Hinspiel verlief äußerst eng, als Markkleeberg durch ein frühes Tor von Elijah Bönisch in der 2. Minute nur knapp mit 1:0 siegte. Die Gastgeber werden eine Mauer errichten müssen, um gegen den Favoriten, der bereits 72 Tore erzielt hat, zumindest einen Punkt für den Klassenerhalt zu entführen.

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