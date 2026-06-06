Showdown um Platz zwei, Fernduelle im Keller Kreisliga A Heinsberg vor dem letzten Spieltag: Meister steht fest, dahinter sind noch Entscheidungen offen. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Maxima Klassen

Der FC Dynamo Erkelenz hat sich die Meisterschaft längst gesichert und wird als Aufsteiger die Kreisliga A verlassen. Spannung verspricht der 30. und letzte Spieltag dennoch: Die SG Union Würm-Lindern und der SC Selfkant kämpfen im Fernduell um den Zweiten Platz, während im Tabellenkeller mehrere Mannschaften ihre Ausgangsposition für die Abstiegsrunde verbessern wollen. Auch im gesicherten Mittelfeld geht es um einen versöhnlichen Saisonabschluss.

Zweiter Platz verteidigen Die zweitplatzierte SG Union Würm-Lindern geht mit einem hauchdünnen Vorsprung vor dem punktgleichen SC Selfkant in den letzten Spieltag. Gegen den Tabellensechsten TuS Rheinland Dremmen genügt möglicherweise nur ein Sieg, um den zweiten Platz aus eigener Kraft zu sichern. Dremmen kann befreit aufspielen. Das Hinspiel gewann der TuS überraschend mit 4:1.

Pflichtaufgabe für den Verfolger

Der Tabellendritte SC Selfkant muss gewinnen und gleichzeitig auf einen Ausrutscher von Würm-Lindern hoffen. Gegen Schlusslicht Grün-Weiß Karken spricht die Ausgangslage klar für die Gastgeber. Selfkant verfügt über die zweitbeste Defensive der Liga und darf sich keine Nachlässigkeiten erlauben. Für Karken geht es vor allem darum, die schwierige Saison mit einem Achtungserfolg zu beenden.

Meister zu Gast beim Aufsteiger Der souveräne Meister FC Dynamo Erkelenz reist als ungeschlagener Tabellenführer zum SV Golkrath. Die Gastgeber stehen als Aufsteiger auf Rang sieben und können auf eine insgesamt solide Premierensaison zurückblicken. Dynamo wird die Spielzeit möglichst ohne Niederlage abschließen wollen. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Erkelenzern.

Morgen, 15:00 Uhr SV Golkrath Golkrath FC Dynamo Erkelenz Dynamo 15:00 PUSH

Nachbarschaftsduell ohne große Sorgen Der BC Oberbruch geht als Zwölfter in den letzten Spieltag und möchte sich mit einem Heimsieg weiter von den Abstiegsrängen distanzieren. Gegner Germania Rurich steht als Elfter unmittelbar davor und kann mit einem Erfolg noch vorbeiziehen. Beide Teams haben eine wechselhafte Saison hinter sich. Vieles spricht für eine ausgeglichene Begegnung.