 2026-06-03T09:07:03.210Z

Ligavorschau

Showdown um Platz zwei, Fernduelle im Keller

Kreisliga A Heinsberg vor dem letzten Spieltag: Meister steht fest, dahinter sind noch Entscheidungen offen.

von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Maxima Klassen

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Kreisliga A Heinsberg
Dremmen
Brachelen
Schafhausen II
Geilenk.

Der FC Dynamo Erkelenz hat sich die Meisterschaft längst gesichert und wird als Aufsteiger die Kreisliga A verlassen. Spannung verspricht der 30. und letzte Spieltag dennoch: Die SG Union Würm-Lindern und der SC Selfkant kämpfen im Fernduell um den Zweiten Platz, während im Tabellenkeller mehrere Mannschaften ihre Ausgangsposition für die Abstiegsrunde verbessern wollen. Auch im gesicherten Mittelfeld geht es um einen versöhnlichen Saisonabschluss.

Zweiter Platz verteidigen

Die zweitplatzierte SG Union Würm-Lindern geht mit einem hauchdünnen Vorsprung vor dem punktgleichen SC Selfkant in den letzten Spieltag. Gegen den Tabellensechsten TuS Rheinland Dremmen genügt möglicherweise nur ein Sieg, um den zweiten Platz aus eigener Kraft zu sichern. Dremmen kann befreit aufspielen. Das Hinspiel gewann der TuS überraschend mit 4:1.

Morgen, 15:00 Uhr
SG Union Würm-Lindern
SG Union Würm-LindernWürm-Lindern
TuS Rheinland Dremmen
TuS Rheinland DremmenDremmen
15:00live

Pflichtaufgabe für den Verfolger

Der Tabellendritte SC Selfkant muss gewinnen und gleichzeitig auf einen Ausrutscher von Würm-Lindern hoffen. Gegen Schlusslicht Grün-Weiß Karken spricht die Ausgangslage klar für die Gastgeber. Selfkant verfügt über die zweitbeste Defensive der Liga und darf sich keine Nachlässigkeiten erlauben. Für Karken geht es vor allem darum, die schwierige Saison mit einem Achtungserfolg zu beenden.

Morgen, 15:00 Uhr
SC Selfkant
SC SelfkantSelfkant
Grün-Weiß Karken
Grün-Weiß KarkenKarken
15:00live

Meister zu Gast beim Aufsteiger

Der souveräne Meister FC Dynamo Erkelenz reist als ungeschlagener Tabellenführer zum SV Golkrath. Die Gastgeber stehen als Aufsteiger auf Rang sieben und können auf eine insgesamt solide Premierensaison zurückblicken. Dynamo wird die Spielzeit möglichst ohne Niederlage abschließen wollen. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Erkelenzern.

Morgen, 15:00 Uhr
SV Golkrath
SV GolkrathGolkrath
FC Dynamo Erkelenz
FC Dynamo ErkelenzDynamo
15:00

Nachbarschaftsduell ohne große Sorgen

Der BC Oberbruch geht als Zwölfter in den letzten Spieltag und möchte sich mit einem Heimsieg weiter von den Abstiegsrängen distanzieren. Gegner Germania Rurich steht als Elfter unmittelbar davor und kann mit einem Erfolg noch vorbeiziehen. Beide Teams haben eine wechselhafte Saison hinter sich. Vieles spricht für eine ausgeglichene Begegnung.

Morgen, 15:00 Uhr
BC Oberbruch
BC OberbruchOberbruch
FC Germania Rurich
FC Germania RurichRurich
15:00live

Weitere Spiele am letzten Spieltag:

Morgen, 13:00 Uhr
Union Schafhausen
Union SchafhausenSchafhausen II
FSV Geilenkirchen-Hünshoven
FSV Geilenkirchen-HünshovenGeilenk.
13:00live

Morgen, 13:00 Uhr
Viktoria Waldenrath-Straeten
Viktoria Waldenrath-StraetenWaldenrath
SV Scherpenseel-Grotenrath
SV Scherpenseel-GrotenrathScherpenseel
13:00live

Morgen, 15:00 Uhr
Roland Millich
Roland MillichMillich
VfR Übach-Palenberg
VfR Übach-PalenbergÜ.-Palenberg
15:00

Morgen, 15:15 Uhr
SV Brachelen
SV BrachelenBrachelen
SV Breberen
SV BreberenBreberen
15:15live