Showdown um Platz zwei: Eschweiler und Verlautenheide gefordert

– Foto: Julia Sahr

Der 28. Spieltag der Kreisliga A Aachen bietet zahlreiche direkte Duelle mit Bedeutung für die obere Tabellenhälfte und den Tabellenkeller. Hinter dem bereits feststehenden Meister Vichttal II spitzt sich das Rennen um Rang zwei weiter zu.

Mo., 25.05.2026, 11:00 Uhr FC Stolberg Stolberg FC Eschweiler 2020 Eschweiler 11:00 live PUSH

Der Tabellenzweite aus Eschweiler reist mit drei Siegen aus den vergangenen vier Spielen zum Siebtplatzierten nach Stolberg, der zuletzt nur einen Punkt aus zwei Partien holte. Nach dem 1:1 in St. Jöris benötigt der FC dringend Stabilität, um Verlautenheide im Kampf um Platz zwei auf Distanz zu halten. Stolberg zeigte trotz wechselhafter Ergebnisse offensiv immer wieder Qualität und dürfte dem Favoriten erneut Probleme bereiten.

Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr FC Germania Freund Freund Burtscheider TV Burtscheid 15:00 PUSH

Im direkten Duell der unteren Tabellenregion treffen zwei Mannschaften aufeinander, die zuletzt unterschiedliche Tendenzen zeigten. Germania Freund holte vier Punkte aus den vergangenen beiden Spielen und wahrte damit die Chance, den Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen weiter zu verkürzen. Der Burtscheider TV verlor dagegen zuletzt in Eschweiler und steht mit 24 Punkten weiter unter Druck.

Der Tabellendritte aus Verlautenheide hat mit vier Siegen aus den vergangenen fünf Spielen deutlich an Form gewonnen und will gegen den Vorletzten nachlegen. Die DJK Arminia Eilendorf punktete zuletzt zwar spektakulär gegen Germania Freund, bleibt defensiv mit 74 Gegentoren aber anfällig. Nach dem klaren 6:1 in Kellersberg geht die Eintracht als deutlicher Favorit in eines der Topspiele des Spieltags.

Mo., 25.05.2026, 13:00 Uhr VfL Vichttal VfL Vichttal II SC Kellersberg Kellersberg 13:00 live PUSH

Der bereits feststehende Meister aus Vichttal empfängt den Tabellenzwölften mit der besten Offensive der Liga und weiterhin ohne Niederlage. Kellersberg kassierte zuletzt sechs Gegentore gegen Verlautenheide und reist mit der schwächsten Defensive der Liga an. Für die Gäste dürfte es vor allem darum gehen, die Partie möglichst lange offen zu halten.

Würselen/Euchen überraschte zuletzt mit dem Sieg gegen Eilendorf II und könnte sich mit einem weiteren Erfolg endgültig aus der gefährdeten Zone lösen. Pannesheide wartet seit drei Spielen auf einen Sieg und verlor zuletzt knapp gegen Meister Vichttal II. Das Hinspiel war bereits umkämpft, auch diesmal ist ein enges Duell zweier tabellarischer Nachbarn zu erwarten.

Mo., 25.05.2026, 13:00 Uhr SV Breinig Breinig II SC Berger Preuß Berger Preuß 13:00 live PUSH

Breinig II will nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie wieder punkten und sich von der unteren Tabellenhälfte absetzen. Berger Preuß sammelte beim 4:0 gegen Würselen/Euchen neues Selbstvertrauen und verkürzte den Abstand auf die Konkurrenz. Beide Teams trennen lediglich sechs Punkte, entsprechend wichtig ist die Partie im Kampf um einen ruhigen Saisonabschluss.

Im zweiten Topspiel des Spieltags trifft der Tabellenvierte aus Eilendorf auf den Sechsten aus St. Jöris. Während Eilendorf nach der Niederlage in Würselen im Rennen um Rang zwei unter Druck geraten ist, bewies St. Jöris beim späten 1:1 gegen Stolberg erneut Moral. Beide Mannschaften verfügen über offensive Qualität, defensiv fehlte zuletzt jedoch häufig die Konstanz.