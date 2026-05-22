 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Showdown um Platz zwei: Eschweiler und Verlautenheide gefordert

Während Meister VfL Vichttal II weiter außer Konkurrenz marschiert, kämpfen dahinter gleich mehrere Teams um die besten Platzierungen. Besonders die Duelle in Stolberg und Verlautenheide stehen im Fokus.

von Tim Zimmer · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Julia Sahr

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Kreisliga A Aachen
SV Rott
Eilendorf
Freund
SV Eilendorf II

Der 28. Spieltag der Kreisliga A Aachen bietet zahlreiche direkte Duelle mit Bedeutung für die obere Tabellenhälfte und den Tabellenkeller. Hinter dem bereits feststehenden Meister Vichttal II spitzt sich das Rennen um Rang zwei weiter zu.

Mo., 25.05.2026, 11:00 Uhr
FC Stolberg
FC StolbergStolberg
FC Eschweiler 2020
FC Eschweiler 2020Eschweiler
11:00live

Der Tabellenzweite aus Eschweiler reist mit drei Siegen aus den vergangenen vier Spielen zum Siebtplatzierten nach Stolberg, der zuletzt nur einen Punkt aus zwei Partien holte. Nach dem 1:1 in St. Jöris benötigt der FC dringend Stabilität, um Verlautenheide im Kampf um Platz zwei auf Distanz zu halten. Stolberg zeigte trotz wechselhafter Ergebnisse offensiv immer wieder Qualität und dürfte dem Favoriten erneut Probleme bereiten.

Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr
FC Germania Freund
FC Germania FreundFreund
Burtscheider TV
Burtscheider TVBurtscheid
15:00

Im direkten Duell der unteren Tabellenregion treffen zwei Mannschaften aufeinander, die zuletzt unterschiedliche Tendenzen zeigten. Germania Freund holte vier Punkte aus den vergangenen beiden Spielen und wahrte damit die Chance, den Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen weiter zu verkürzen. Der Burtscheider TV verlor dagegen zuletzt in Eschweiler und steht mit 24 Punkten weiter unter Druck.

Mo., 25.05.2026, 11:00 Uhr
Eintracht Verlautenheide
Eintracht VerlautenheideVerlautenh. II
DJK Arminia Eilendorf
DJK Arminia EilendorfEilendorf
11:00

Der Tabellendritte aus Verlautenheide hat mit vier Siegen aus den vergangenen fünf Spielen deutlich an Form gewonnen und will gegen den Vorletzten nachlegen. Die DJK Arminia Eilendorf punktete zuletzt zwar spektakulär gegen Germania Freund, bleibt defensiv mit 74 Gegentoren aber anfällig. Nach dem klaren 6:1 in Kellersberg geht die Eintracht als deutlicher Favorit in eines der Topspiele des Spieltags.

Mo., 25.05.2026, 13:00 Uhr
VfL Vichttal
VfL VichttalVfL Vichttal II
SC Kellersberg
SC KellersbergKellersberg
13:00live

Der bereits feststehende Meister aus Vichttal empfängt den Tabellenzwölften mit der besten Offensive der Liga und weiterhin ohne Niederlage. Kellersberg kassierte zuletzt sechs Gegentore gegen Verlautenheide und reist mit der schwächsten Defensive der Liga an. Für die Gäste dürfte es vor allem darum gehen, die Partie möglichst lange offen zu halten.

Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr
Rhenania Würselen/Euchen
Rhenania Würselen/EuchenRhenania Würselen/Euchen
Grenzwacht Pannesheide
Grenzwacht PannesheidePannesheide
15:00

Würselen/Euchen überraschte zuletzt mit dem Sieg gegen Eilendorf II und könnte sich mit einem weiteren Erfolg endgültig aus der gefährdeten Zone lösen. Pannesheide wartet seit drei Spielen auf einen Sieg und verlor zuletzt knapp gegen Meister Vichttal II. Das Hinspiel war bereits umkämpft, auch diesmal ist ein enges Duell zweier tabellarischer Nachbarn zu erwarten.

Mo., 25.05.2026, 13:00 Uhr
SV Breinig
SV BreinigBreinig II
SC Berger Preuß
SC Berger PreußBerger Preuß
13:00live

Breinig II will nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie wieder punkten und sich von der unteren Tabellenhälfte absetzen. Berger Preuß sammelte beim 4:0 gegen Würselen/Euchen neues Selbstvertrauen und verkürzte den Abstand auf die Konkurrenz. Beide Teams trennen lediglich sechs Punkte, entsprechend wichtig ist die Partie im Kampf um einen ruhigen Saisonabschluss.

Mo., 25.05.2026, 15:30 Uhr
SV St. Jöris
SV St. JörisSt. Jöris
SV Eilendorf
SV EilendorfSV Eilendorf II
15:30

Im zweiten Topspiel des Spieltags trifft der Tabellenvierte aus Eilendorf auf den Sechsten aus St. Jöris. Während Eilendorf nach der Niederlage in Würselen im Rennen um Rang zwei unter Druck geraten ist, bewies St. Jöris beim späten 1:1 gegen Stolberg erneut Moral. Beide Mannschaften verfügen über offensive Qualität, defensiv fehlte zuletzt jedoch häufig die Konstanz.

Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr
FV Vaalserquartier
FV VaalserquartierVaalserq.
SV Rott
SV RottSV Rott
15:00live

Vaalserquartier zeigte trotz der Niederlage gegen Eschweiler erneut offensive Ansätze und will sich gegen den Tabellenfünften für engagierte Leistungen belohnen. Rott reist nach dem deutlichen 6:2 gegen St. Jöris mit Rückenwind an und kann mit einem weiteren Erfolg seine starke Rückrunde bestätigen. Besonders die Offensive der Gäste präsentierte sich zuletzt deutlich verbessert.