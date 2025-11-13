 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Schalke hat die Karten in der Hand.
Schalke hat die Karten in der Hand. – Foto: Christian Bunge

Showdown um Platz drei: RWE gegen S04

U17-DFB-Nachwuchsliga: In Gruppe H könnte ein knallharter Kampf um die Top drei ausufern. Der FC Schalke 04 wird diesen zunächst gegen Rot-Weiss Essen behaupten wollen.

Verlinkte Inhalte

U17-DFB-NL Gr. G
U17-DFB-NL Gr. H
SV Meppen
FSV Frankf.
Pr. Münster

Während in Gruppe H der VfL Bochum und Borussia Dortmund mit einem weiteren Zähler bereits für die Zwischenrunde qualifiziert wären, ist der dritte Platz noch frei in der Verlosung. Der FC Schalke 04 könnte diesen nämlich im Duell mit dem ersten Verfolger Rot-Weiss Essen verlieren. Dahinter sind auch Viktoria Köln und vielleicht sogar RW Oberhausen nicht ganz abgemeldet. Wie es der Zufall will, spielen die beiden Tabellennachbarn auch noch direkt gegeneinander.

In Gruppe G ist hingegen die Messe in Sachen Top drei größtenteils gelesen. Dem MSV Duisburg fehlen sechs Zähler auf Platz drei, wo derzeit Meister Borussia Mönchengladbach steht. Die Fohlen reisen zum ungeschlagenen Primus 1. FC Köln. Duisburg empfängt den Wuppertaler SV, der zuletzt vier Mal in Folge leer ausging.

>>> Hier geht es zur Tabelle der U17-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe G

>>> Zum vollständigen Spielplan der U17-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe G

>>> Zur U17-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe G

_______________

So läuft der 12. Spieltag in der U17-DFB-Nachwuchsliga, G

Morgen, 18:30 Uhr
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 LeverkusenBayer 04
FSV Frankfurt
FSV FrankfurtFSV Frankf.
18:30

Sa., 15.11.2025, 11:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln
11:00live

Sa., 15.11.2025, 13:00 Uhr
Kickers Offenbach
Kickers OffenbachOffenbach
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld.
13:00

Sa., 15.11.2025, 11:00 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
11:00

_______________

So geht es weiter

13. Spieltag
22.11.25 1. FC Köln - Bayer 04 Leverkusen
22.11.25 Fortuna Düsseldorf - MSV Duisburg
22.11.25 Borussia Mönchengladbach - Kickers Offenbach
22.11.25 FSV Frankfurt - Wuppertaler SV

_______________

>>> Hier geht es zur Tabelle der U17-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe H

>>> Zum vollständigen Spielplan der U17-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe H

>>> Zur DFB-Nachwuchsliga, Gruppe H

________________

So läuft der Spieltag der U17-DFB-Nachwuchsliga, H

Sa., 15.11.2025, 13:00 Uhr
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund
SV Meppen
SV MeppenSV Meppen
13:00

Sa., 15.11.2025, 11:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04
11:00

Sa., 15.11.2025, 12:00 Uhr
SC Rot-Weiß Oberhausen
SC Rot-Weiß OberhausenRW Oberh.
FC Viktoria Köln
FC Viktoria KölnViktor. Köln
12:00

Sa., 15.11.2025, 11:00 Uhr
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterPr. Münster
11:00

_______________

So geht es weiter

13. Spieltag
22.11.25 Borussia Dortmund - FC Schalke 04
22.11.25 SC Preußen Münster - SC Rot-Weiß Oberhausen
22.11.25 FC Viktoria Köln - Rot-Weiss Essen
22.11.25 SV Meppen - VfL Bochum

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 013.11.2025, 15:00 Uhr
Markus BeckerAutor