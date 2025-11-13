Showdown um Platz drei: RWE gegen S04

Während in Gruppe H der VfL Bochum und Borussia Dortmund mit einem weiteren Zähler bereits für die Zwischenrunde qualifiziert wären, ist der dritte Platz noch frei in der Verlosung. Der FC Schalke 04 könnte diesen nämlich im Duell mit dem ersten Verfolger Rot-Weiss Essen verlieren. Dahinter sind auch Viktoria Köln und vielleicht sogar RW Oberhausen nicht ganz abgemeldet. Wie es der Zufall will, spielen die beiden Tabellennachbarn auch noch direkt gegeneinander.
In Gruppe G ist hingegen die Messe in Sachen Top drei größtenteils gelesen. Dem MSV Duisburg fehlen sechs Zähler auf Platz drei, wo derzeit Meister Borussia Mönchengladbach steht. Die Fohlen reisen zum ungeschlagenen Primus 1. FC Köln. Duisburg empfängt den Wuppertaler SV, der zuletzt vier Mal in Folge leer ausging.
13. Spieltag
22.11.25 1. FC Köln - Bayer 04 Leverkusen
22.11.25 Fortuna Düsseldorf - MSV Duisburg
22.11.25 Borussia Mönchengladbach - Kickers Offenbach
22.11.25 FSV Frankfurt - Wuppertaler SV
________________
13. Spieltag
22.11.25 Borussia Dortmund - FC Schalke 04
22.11.25 SC Preußen Münster - SC Rot-Weiß Oberhausen
22.11.25 FC Viktoria Köln - Rot-Weiss Essen
22.11.25 SV Meppen - VfL Bochum
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: