Showdown um Platz drei – Meeranes Verzicht zum Finale

– Foto: Tanja Kaltofen

Die Sachsenklasse West biegt auf die Zielgerade ein und blickt dem 30. Spieltag entgegen. Während der VfB Schöneck 1912 bereits uneinholbar als Meister feststeht, tobt dahinter ein packender Kampf um den dritten Platz. Doch abseits des sportlichen Geschehens auf den Plätzen sorgte eine administrative Nachricht für Aufsehen: Der Meeraner Sportverein hat am 15. Juni 2026 seinen Spielklassenverzicht erklärt. Das Team wird am Ende der Spielserie automatisch auf den 16. Platz gesetzt, wodurch alle dahinter platzierten Mannschaften um einen Rang nach vorn rücken.

Das Tabellenschlusslicht aus Chemnitz verabschiedet sich vor heimischer Kulisse aus der Liga. Mit lediglich neun Punkten steht die Reserve von Fortuna Chemnitz auf dem 16. Platz und musste zuletzt eine deutliche 0:4-Niederlage einstecken. Zu Gast ist der FSV Motor Marienberg, der mit 49 Zählern auf dem vierten Rang gelistet ist. Die Marienberger reisen nach einem Unentschieden mit dem Ergebnis von 1:1 gegen den Tabellenzweiten an und wollen die Saison mit einem Erfolgserlebnis beenden. Für Chemnitz geht es um einen anständigen Abgang, während Marienberg die Chance hat, sich in der Tabelle weiter nach vorn zu schieben.

So., 21.06.2026, 15:00 Uhr Meeraner Sportverein Meeraner SV Oberlungwitzer SV Oberlungwitz 15:00 PUSH

Eine hochemotionale Partie erwartet die Zuschauer in Meerane. Trotz des sportlichen Aufwindes durch den jüngsten 3:2-Erfolg gegen Reichenbrand steht der Aufsteiger wegen seines erklärten Spielklassenverzichts am Ende der Serie als Letzter fest. Mit aktuell 30 Punkten auf dem 13. Platz beweist das Team dennoch sportlichen Ehrgeiz. Der Oberlungwitzer SV reist als Tabellenneunter mit 46 Punkten an und strotzt nach einer souveränen 4:0-Gala vor Selbstbewusstsein. Oberlungwitz möchte mit drei Punkten die einstellige Platzierung festigen, während Meerane ungeachtet der administrativen Entscheidung ein leidenschaftliches Heimfinale anstrebt. ---

So., 21.06.2026, 15:00 Uhr SC Syrau SC Syrau SV Eiche Reichenbrand SV Eiche 15:00 PUSH

Der SC Syrau schwimmt auf einer Welle der Euphorie. Nach dem fulminanten 5:2-Sieg gegen Mülsen steht die Mannschaft mit 37 Punkten auf dem elften Rang und hat den Klassenerhalt sicher. Nun empfangen sie den SV Eiche Reichenbrand, der mit 39 Zählern direkt davor auf dem zehnten Platz rangiert. Reichenbrand hat nach der knappen 2:3-Heimpleite gegen Meerane etwas gutzumachen. In diesem Duell im gesicherten Mittelfeld geht es vor allem um das Prestige und einen versöhnlichen Saisonausklang für beide Fangemeinden. ---

Der FC Stollberg befindet sich in einer glänzenden Verfassung. Nach dem beeindruckenden 4:1-Erfolg im Erzgebirge kletterte das Team mit 46 Zählern auf den achten Tabellenplatz. Der Gegner aus Mülsen erlebte dagegen beim 2:5 in Syrau ein bitteres Fiasko und steht mit 35 Punkten auf dem zwölften Rang. Da der Klassenerhalt für die Gäste feststeht, können beide Mannschaften befreit aufspielen. Stollberg will die Heimerfolge ausbauen und den einstelligen Tabellenplatz verteidigen, während Mülsen auf Wiedergutmachung für die herbe Klatsche der Vorwoche brennt. ---

So., 21.06.2026, 15:00 Uhr SSV Fortschritt Lichtenstein Lichtenstein VfB Annaberg 09 VfB Annaberg 15:00 PUSH

Ein echtes Verfolgerduell steigt in Lichtenstein. Der SSV Fortschritt belegt mit 48 Punkten den siebten Rang und erkämpfte sich zuletzt ein achtbares 1:1-Remis beim Tabellendritten. Nun empfangen die Lichtensteiner den VfB Annaberg 09, der mit 49 Zählern direkt davor auf dem fünften Platz lauert. Die Annaberger müssen sich von der schmerzhaften 1:4-Heimniederlage erholen und wollen im direkten Duell die obere Tabellenhälfte verteidigen. Beide Mannschaften trennt nur ein einziger Zähler, was eine umkämpfte und taktisch geprägte Begegnung verspricht. ---

So., 21.06.2026, 15:00 Uhr BSV 53 Irfersgrün Irfersgrün BSC Freiberg BSC Freiberg 15:00 PUSH

Für den BSV 53 Irfersgrün endet eine schwierige Spielzeit auf dem 14. Tabellenplatz. Trotz der knappen 1:2-Niederlage gegen den frischgebackenen Meister zeigte das Team mit 21 Punkten viel Moral. Nun empfangen sie den BSC Freiberg, eine Offensivmacht der Liga. Freiberg rangiert mit 53 Punkten auf dem dritten Platz und teilte sich zuletzt beim 1:1 die Punkte mit Lichtenstein. Die Freiberger wollen den Bronzerang mit aller Macht verteidigen, während Irfersgrün sich vor den eigenen Anhängern mit einer leidenschaftlichen Leistung aus der Liga verabschieden möchte. ---

So., 21.06.2026, 15:00 Uhr Oelsnitzer FC FC Oelsnitz VfB Schöneck 1912 VfB Schöneck 15:00 PUSH

Der frischgebackene Meister bittet zum Schaulaufen beim Tabellenfünfzehnten. Der VfB Schöneck 1912 krönte eine herausragende Saison mit dem vorzeitigen Titelgewinn und führt das Klassement mit 64 Punkten an. Nach dem 2:1-Erfolg wollen die Vogtländer die Saison gebührend ausklingen lassen. Der Oelsnitzer FC hingegen sorgte am vergangenen Wochenende für die größte Sensation des Spieltags, als er den Lokalrivalen mit 4:2 bezwang. Mit 17 Punkten steht der Abstieg zwar fest, doch der Aufsteiger wird dem Meister im heimischen Stadion sicherlich einen heißen Tanz bieten wollen. ---

So., 21.06.2026, 15:00 Uhr ESV Lokomotive Zwickau Lok Zwickau SV Merkur 06 Oelsnitz Oelsnitz 15:00 PUSH

Das absolute Spitzenspiel des letzten Spieltags steigt in Zwickau. Der Regionalliga-Absteiger belegt mit 57 Punkten den zweiten Platz und sicherte sich zuletzt ein spätes 1:1-Unentschieden. Nun empfängt die Lokomotive den SV Merkur 06 Oelsnitz, der nach der 2:4-Derbypleite sichtlich angeschlagen ist. Merkur rutschte mit 51 Zählern auf den vierten Rang ab. Zwickau hat den Silberrang inne, während Oelsnitz mit einem Auswärtssieg eine enttäuschende Phase vergessen machen und das Podium angreifen möchte.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________