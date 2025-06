Showdown um Platz 2: Holzgerlingen empfängt Cannstatt zum Endspiel

Mit einem Punkt Rückstand auf die Spvgg 1897 Cannstatt geht die SpVgg Holzgerlingen in das direkte Duell um Rang zwei – und muss gewinnen, um noch auf den Relegationsplatz zu springen. Beide Teams kamen am vergangenen Spieltag nicht über ein Remis hinaus. Holzgerlingen stellt mit 116 Treffern die beste Offensive der Liga. Es treffen zwei offensivfreudige Teams aufeinander, die sich bereits im Saisonverlauf als Topmannschaften etabliert haben. Die Tagesform dürfte entscheidend sein, denn in dieser Partie wird um jeden Zentimeter gekämpft. Für Spannung, Emotionen und Spektakel ist alles angerichtet.