Showdown um die Tabellenspitze

Für die U19 des VfL Wolfsburg beginnt am Sonntag, 15. März, die Rückrunde der Hauptrunde in der DFB-Nachwuchsliga mit einem Spitzenspiel. Die Mannschaft von Cheftrainer Niklas Bräuer trifft im Porschestadion auf den 1. FC Heidenheim. Anstoß ist um 12 Uhr.
Nach fünf absolvierten Spielen führen die Wolfsburger die Tabelle mit neun Punkten an. Das Feld liegt jedoch dicht beieinander. Heidenheim folgt als Tabellenzweiter nur einen Zähler dahinter, hat allerdings eine Partie weniger bestritten. Die Ausgangslage verleiht der Begegnung zusätzliche Brisanz.
Es ist bereits das dritte Duell beider Teams in dieser Spielzeit. In der Hauptrunden-Hinrunde setzte sich Heidenheim knapp durch. Im DFB-Pokal revanchierten sich die Wolfsburger dagegen und zogen nach einem engen Spiel in die nächste Runde ein. Nach regulärer Spielzeit konnte der VfL gegen die Ostalbstädter bislang jedoch noch keinen Sieg verbuchen.
Bräuer erwartet daher erneut eine anspruchsvolle Aufgabe. Heidenheim verfüge über eine sehr stabile Mannschaft, die in der laufenden Hauptrunde noch ungeschlagen sei. Entscheidend werde sein, in den direkten Duellen konsequent aufzutreten und mit Ball Lösungen gegen die aggressive Manndeckung des Gegners zu finden.
Der VfL geht ohne unmittelbaren Rückenwind in das Spitzenspiel. Das jüngste Heimspiel gegen Schalke ging mit 1:2 verloren. Schon zuvor gegen Augsburg hatte Wolfsburg Schwierigkeiten in der Anfangsphase. Daraus hat das Trainerteam klare Schlüsse gezogen.
Bräuer fordert von seiner Mannschaft einen deutlich konzentrierteren Start: Von der ersten Minute an müsse das Team präsent sein und dem Gegner Paroli bieten. Gleichzeitig bleibt der Trainer zuversichtlich. Die Leistungen der Hinrunde hätten gezeigt, dass die Mannschaft in der Lage sei, solche Spiele erfolgreich zu gestalten. Entsprechend lautet das Ziel, die Punkte in Wolfsburg zu behalten.