Showdown um die Tabellenspitze Die U19 des VfL Wolfsburg empfängt am Sonntag Verfolger 1. FC Heidenheim im Porschestadion. von red · Heute, 11:13 Uhr · 0 Leser

– Foto: Gerry Grave

Für die U19 des VfL Wolfsburg beginnt am Sonntag, 15. März, die Rückrunde der Hauptrunde in der DFB-Nachwuchsliga mit einem Spitzenspiel. Die Mannschaft von Cheftrainer Niklas Bräuer trifft im Porschestadion auf den 1. FC Heidenheim. Anstoß ist um 12 Uhr.

Nach fünf absolvierten Spielen führen die Wolfsburger die Tabelle mit neun Punkten an. Das Feld liegt jedoch dicht beieinander. Heidenheim folgt als Tabellenzweiter nur einen Zähler dahinter, hat allerdings eine Partie weniger bestritten. Die Ausgangslage verleiht der Begegnung zusätzliche Brisanz. Drittes Aufeinandertreffen in dieser Saison Es ist bereits das dritte Duell beider Teams in dieser Spielzeit. In der Hauptrunden-Hinrunde setzte sich Heidenheim knapp durch. Im DFB-Pokal revanchierten sich die Wolfsburger dagegen und zogen nach einem engen Spiel in die nächste Runde ein. Nach regulärer Spielzeit konnte der VfL gegen die Ostalbstädter bislang jedoch noch keinen Sieg verbuchen.