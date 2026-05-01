Showdown um die Spitze: Rabenstein empfängt Dynamo Dresden II

Rabensteins Trainer Ringo Delling blickt der Begegnung mit großer Vorfreude, aber auch mit Respekt entgegen. „Absolutes Spitzenspiel“, ordnet der Coach die Partie kurz und knapp ein. Die Entwicklung seiner Mannschaft in den letzten Monaten erfüllt ihn mit Stolz: „Mit der bisherigen Rückrundenbilanz haben wir unsere Hausaufgaben gemacht und freuen uns, dass wir im Mai noch mittendrin im Rennen um die Spitze sind.“ Tatsächlich haben sich die Westsachsen durch eine enorme Konstanz dieses „Endspiel“ um die Tabellenführung hart erarbeitet.

Dennoch schiebt Delling den psychologischen Druck bewusst in Richtung Landeshauptstadt: „Nichtsdestotrotz muss ich die Favoritenrolle an die SGD weitergeben.“ Diese Einschätzung ist nicht unbegründet, blickt man auf die jüngsten Ergebnisse der Dresdner. Die Reserve fegte zuletzt den SC Borea Dresden mit 7:0 vom Platz, wobei Marc Fischer mit einem Viererpack glänzte. Noch schmerzhafter ist für die Rabensteiner die Erinnerung an das Hinspiel: Damals unterlag man in Dresden ebenfalls mit 0:7 – eine Scharte, die es nun im heimischen Stadion auszuwetzen gilt.

Die Generalprobe verlief für die Handwerker jedoch ebenfalls vielversprechend. Beim 4:0-Auswärtssieg in Thalheim demonstrierte die Delling-Elf ihre Offensivstärke, allen voran Phil Mühlig mit einem Doppelpack sowie Sebastian Kisser und Paul-Luis Eckhardt. Die Defensive um Torwart Stefan Schmidt steht stabil und wird am Sonntag gegen die beste Offensive der Liga (69 Tore) Schwerstarbeit leisten müssen.