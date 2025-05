Showdown um die Relegation – SV Waldmössingen unter Druck, Hardt hofft

Am letzten Spieltag der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern, Staffel 1, kämpfen die SGM SV Schwenningen/TSV Stetten/TSV Frohnst. und der SV Waldmössingen im Fernduell um den Platz in der Abstiegsrelegation. Meister VfL Mühlheim empfängt Dotternhausen. In der Staffel 2 muss der SV Wurmlingen noch seine Hausaufgaben gegen den Meister SGM Deißlingen/Lauffen erledigen, um nicht auf den Relegationsplatz abzurutschen, Nutznießer könnte der FC Hardt sein.