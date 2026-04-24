Showdown um den Thron: Hinterschmiding empfängt Spitzenreiter Freyung

Der SSV Hinterschmiding fordert den Spitzenreiter TV Freyung zum absoluten Topspiel. – Foto: Robert Geisler

Die A-Klasse Freyung steuert an diesem 23. Spieltag auf ihren absoluten Höhepunkt zu. Die gesamte Fußballregion blickt am Sonntag gespannt nach Hinterschmiding, wo der Tabellenzweite den noch immer ungeschlagenen Spitzenreiter TV Freyung zum ultimativen Showdown um die Meisterschaft empfängt. Es ist das Spiel der Spiele: Nur ein mickriger Punkt trennt die beiden Giganten, die sich bereits im Hinspiel vor 300 Zuschauern ein erbittertes Unentschieden lieferten. Doch das ist nicht die einzige Geschichte dieses Wochenendes. Der TSV Waldkirchen II steht vor einem kräftezehrenden Mammutprogramm. Zuerst gilt es im Nachholspiel am Freitagabend gegen die SG Bischofsreut / Haidmühle die Pflichtaufgabe zu lösen, bevor nur 24 Stunden später das Duell gegen den SV Röhrnbach II wartet. Währenddessen will der TSV Ringelai in Fürsteneck seine Erfolgsserie ausbauen. Diese und alle weiteren Partien des kommenden Wochenendes nun im Überblick:

Den Auftakt in dieses vollgepackte Wochenende macht das Nachholspiel am Freitagabend unter Flutlicht. Die Bezirksliga-Reserve aus Waldkirchen geht als klarer Favorit in die Begegnung und will mit einem Heimsieg den Druck auf Karlsbach und Ringelai im Kampf um die vorderen Plätze erhöhen. Das Hinspiel entschied Waldkirchen bereits mit 2:0 für sich, wobei Alexander Westall erst in der 82. Minute den Bann brach und Hannes Königseder in der Nachspielzeit der 90.+3 Minute alles klar machte. Für die Spielgemeinschaft, die derzeit auf dem zehnten Tabellenplatz rangiert, hängen die Trauben hoch. Waldkirchen hat die Chance, mit einem Dreier an den Tabellenvierten aus Karlsbach heranzurücken, was für zusätzliche Motivation sorgen dürfte.

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Morgen, 16:00 Uhr SV Röhrnbach Röhrnbach II TSV Waldkirchen Waldkirchen II 16:00 PUSH

Nur einen Tag nach ihrem Einsatz gegen Bischofsreut muss die Waldkirchener Reserve erneut auf den Rasen. Diesmal geht es zum Tabellenvorletzten nach Röhrnbach. Die Vorzeichen könnten deutlicher nicht sein: Das Hinspiel endete mit einem souveränen 6:0-Erfolg für den TSV. Alexander Westall war damals mit einem Doppelpack in der 41. Minute und der 59. Minute der Wegbereiter für den Kantersieg. Röhrnbach II steckt tief in der Krise und kassierte zuletzt eine 0:7-Packung gegen Hinterschmiding. Für Waldkirchen II ist dieses Spiel eine Frage der Physis: Gelingt es ihnen, trotz der Doppelbelastung die Konzentration hochzuhalten, ist der nächste Dreier gegen die defensiv anfälligen Röhrnbacher fest eingeplant. ---

Morgen, 16:00 Uhr SV Perlesreut Perlesreut II SC Herzogsreut Herzogsreut 16:00 PUSH

Am Samstagnachmittag empfängt die Reserve aus Perlesreut den SC Herzogsreut. Die Gastgeber wollen unbedingt Revanche für die herbe 0:5-Klatsche aus dem Hinspiel nehmen. Damals war Johannes Blöchl der alles überragende Akteur auf dem Platz, der bereits in der 11. Minute den Torreigen eröffnete und insgesamt zweimal einnetzte. Herzogsreut, aktuell auf dem siebten Tabellenplatz, muss nach dem dramatischen 3:4-Dämpfer gegen Ringelai erst einmal wieder die defensive Stabilität finden. Perlesreut II belegt den elften Rang und hat am letzten Spieltag gegen Freyung gezeigt, dass sie phasenweise auch gegen Top-Teams mithalten können. Es wird ein Spiel, in dem Herzogsreut beweisen muss, ob sie den Frust der Vorwoche in positive Energie umwandeln können. ---

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In Fürsteneck kommt es zum Duell zwischen der Spielgemeinschaft und dem Tabellendritten aus Ringelai. Die Gäste reisen mit einer gewaltigen Portion Euphorie an, nachdem sie den SC Herzogsreut in einer denkwürdigen Schlussphase niedergerungen haben. Ringelai hat sich auf dem dritten Platz festgebissen. Fürsteneck/Prag belegt den neunten Rang und hat mit Nico Sigl einen Mann in Topform, der zuletzt einen Dreierpack schnürte. Ringelai muss gewinnen, um möglicherweise noch vom Ausgang des Duells zwischen Hinterschmiding und Freyung zu profitieren.

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So., 26.04.2026, 15:00 Uhr SSV Hinterschmiding Hinterschmid TV Freyung Freyung 15:00 live PUSH

Die gesamte A-Klasse Freyung hält den Atem an. Das Gipfeltreffen in Hinterschmiding ist mehr als nur ein Fußballspiel – es ist die Entscheidung um die Vorherrschaft in der Liga. Der SSV liegt nur einen Punkt hinter dem Spitzenreiter und könnte mit einem Heimsieg die Tabellenführung übernehmen. Das Hinspiel vor über 300 Zuschauern war ein echtes Nervenspiel, in dem Simon Hackl Hinterschmiding in der 17. Minute in Führung schoss, bevor Tobias Wittmann in der 59. Minute für den Ausgleich sorgte. Freyung ist in 20 Spielen noch immer ungeschlagen, doch Hinterschmiding hat mit Korbinian Wilhelm und Daniel Hödl ein Sturmduo, das derzeit alles in Grund und Boden schießt. Es wird ein Kampf bis zum Ende, bei dem Kleinigkeiten über Aufstiegsträume und Meisterschaft entscheiden werden. ---

So., 26.04.2026, 16:00 Uhr SV Kumreut Kumreut DJK Böhmzwiesel Böhmzwiesel 16:00 PUSH