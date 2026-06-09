Showdown um den Gruppenliga-Einzug

Wiesbaden. Die Spannung steigt. Es wird die Entscheidung fallen, welcher Verein in die Gruppenliga aufsteigt. In Kiedrich duellieren sich die SG Germania Wiesbaden und der SV Walsdorf am Dienstag (19.30 Uhr/live im Stream des Wiesbadener Kurier) im Relegation-Showdown. „Wir haben Bock auf das Spiel, weil wir uns das über das Jahr erarbeitet haben”, sagt Paul Neumann, der mit vier Treffern in den „Halbfinalspielen” gegen die SG Villmar die Walsdorfer ins Dienstag-Duell geschossen hat. Dies gelang Ivan Rebic mit seinem 2:1-Siegtreffer gegen Oberliederbach für die Germanen: „Jetzt sind wir auf der Zielgeraden und wollen uns den Aufstieg nicht mehr nehmen lassen, alle sind motiviert”, sagt der 37 Jahre alte Torjäger.
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Neumann traf beim 2:2 im Hinspiel gegen Villmar zweimal per Elfmeter, sorgte dann beim 2:1 in Villmar mit seinen Toren für die 2:0-Führung. „Ich freue mich über die Tore”, sagt der 25-Jährige: „Aber am Ende stehen mit mir noch zehn weitere auf dem Platz. Ich bin froh, dass ich dem Team damit helfen konnte. Aber die anderen zehn sind genauso wichtig, um Spiele zu gewinnen.” Zum Beispiel Stürmer Mert Arslan, der von B-Ligist Baris Spor Idstein kam und 24 Treffer in 25 Spielen erzielte. Nicht zuletzt aber auch die Abwehr um Spielertrainer Sven Ott und Kapitän Philipp Engering, die nur 20 Tore zugelassen hat. Bis zum drittletzten Spieltag waren es nur 14!
Ein dickes Brett, das die Wiesbadener bohren müssen im Duell der Kreisoberliga-Vizemeister. Ein Auftrag für die Spezialisten: Rebic kommt auf 44 (!) Treffer, Necmi Gür auf 18 - zudem auf 28 Assists. „Ich habe schon ein paar Aufstiege erlebt“, sagt der verbandsliga-erfahrene Rebic zu dem Treffer in der Verlängerung: „Aber es war eines meiner wichtigeren Tore.” Er hat für ein weiteres Jahr bei der Germania zugesagt, es soll das letzte seiner Karriere werden: „Das Jahr nehme ich noch mit, hoffentlich in der Gruppenliga.” Aufsteigen wollen auch die Walsdorfer, die zum Großteil schon seit Jahren zusammenspielen – mit Paul Neumann (18 Saisontore) auf der Zehner-Position: „Wir werden nochmal über die Grenzen gehen, dann reicht es hoffentlich“, sagt der Idsteiner mit Blick auf das für beide Teams dritte Spiel in sechs Tagen. Eine Belastung, die in der Relegation gerne ertragen wird, wie Neumann hinzufügt: „Solche Spiele sind für einen Amateurfußballer was ganz Besonderes.”