Showdown um den Gruppenliga-Einzug SG Germania oder SV Walsdorf: Wer steigt auf? +++ Torjäger Rebic und Neumann im Fokus von Peter Schneider · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Die SG Germania und der SV Walsdorf stehen sich im Endspiel um den Gruppenliga-Aufstieg gegenüber. – Foto: rscp, Kaus

Wiesbaden. Die Spannung steigt. Es wird die Entscheidung fallen, welcher Verein in die Gruppenliga aufsteigt. In Kiedrich duellieren sich die SG Germania Wiesbaden und der SV Walsdorf am Dienstag (19.30 Uhr/live im Stream des Wiesbadener Kurier) im Relegation-Showdown. „Wir haben Bock auf das Spiel, weil wir uns das über das Jahr erarbeitet haben”, sagt Paul Neumann, der mit vier Treffern in den „Halbfinalspielen” gegen die SG Villmar die Walsdorfer ins Dienstag-Duell geschossen hat. Dies gelang Ivan Rebic mit seinem 2:1-Siegtreffer gegen Oberliederbach für die Germanen: „Jetzt sind wir auf der Zielgeraden und wollen uns den Aufstieg nicht mehr nehmen lassen, alle sind motiviert”, sagt der 37 Jahre alte Torjäger.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Neumann traf beim 2:2 im Hinspiel gegen Villmar zweimal per Elfmeter, sorgte dann beim 2:1 in Villmar mit seinen Toren für die 2:0-Führung. „Ich freue mich über die Tore”, sagt der 25-Jährige: „Aber am Ende stehen mit mir noch zehn weitere auf dem Platz. Ich bin froh, dass ich dem Team damit helfen konnte. Aber die anderen zehn sind genauso wichtig, um Spiele zu gewinnen.” Zum Beispiel Stürmer Mert Arslan, der von B-Ligist Baris Spor Idstein kam und 24 Treffer in 25 Spielen erzielte. Nicht zuletzt aber auch die Abwehr um Spielertrainer Sven Ott und Kapitän Philipp Engering, die nur 20 Tore zugelassen hat. Bis zum drittletzten Spieltag waren es nur 14!