Showdown um den Bundesliga-Traum: VfV-U19 empfängt Havelse

Der Nachwuchs des VfV Borussia 06 Hildesheim steht vor einem der wichtigsten Spiele der Vereinsgeschichte. Am Samstag (13.30 Uhr, Friedrich-Ebert-Stadion) empfängt die U19 den TSV Havelse – und beide Teams kämpfen um Platz zwei in der Regionalliga Nord, der am Ende der Hinrunde den direkten Aufstieg in die A-Junioren-Bundesliga bedeutet.

Die Ausgangslage könnte kaum spannender sein: Nach neun Spieltagen haben sowohl der VfV 06 als auch der TSV Havelse jeweils 22 Punkte auf dem Konto. Dank der besseren Tordifferenz (+30 gegenüber +21) liegt das Team von Trainer Jannis Pläschke aktuell knapp vorne. Nur Spitzenreiter JFV Lübeck, dem die Hildesheimer am vergangenen Wochenende beim 2:2 ein Remis abtrotzten, liegt noch vor dem Duo. Es war der erste Punktverlust der Lübecker überhaupt – ein weiterer Beweis für die starke Form der Domstädter.

Mit 40 erzielten Treffern und nur zehn Gegentoren stellt der VfV 06 die beste Offensive und Defensive der gesamten Liga. Havelse wiederum punktet durch eine stabile Struktur und enorme Effizienz. Auch ein Blick auf die Torschützen verspricht Brisanz: Aufeinandertreffen werden mit Leon Svitek (15 Tore) und Chima James Uloona (12 Treffer) die beiden treffsichersten Angreifer Norddeutschlands.

Für die Hildesheimer Talente ist das Duell mehr als nur ein Spitzenspiel – es ist die Chance, Geschichte zu schreiben. Die U19 spielt erst seit der vergangenen Saison in der Regionalliga, hat sich dort aber auf Anhieb etabliert und ist inzwischen zu einem echten Aufstiegskandidaten gereift. Sollte die Mannschaft am Samstag ihre Position behaupten, stehen nur noch drei Partien aus – allesamt gegen Teams aus dem Tabellenmittelfeld oder -keller. Der Traum von der Bundesliga wäre greifbar nah.

Der Verein hofft auf zahlreiche Unterstützung. „Diese Mannschaft hat es verdient, dass die Hildesheimer Fußballfans hinter ihr stehen“, heißt es aus dem Umfeld. Schon am Freitagabend hatte die Oberliga-Elf des VfV 06 mit dem Flutlichtspiel gegen MTV Wolfenbüttel den Anfang eines besonderen Fußballwochenendes gemacht – am Samstag setzen die „Pläschke-Boys“ die Serie fort.

Anpfiff ist um 13.30 Uhr im Friedrich-Ebert-Stadion. Das Ticket vom Oberligaspiel am Freitag berechtigt auch zum freien Eintritt beim U19-Topspiel – ein Doppelpack, den man sich als Hildesheimer Fußballfreund kaum entgehen lassen sollte.