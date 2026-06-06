Showdown um den Aufstieg im Heikendorfer Sportpark gegen Türkischen SV von Ismail Yesilyurt · Heute, 09:43 Uhr · 0 Leser

Die Begegnung zwischen dem Heikendorf SV und Türkischen SV wird ein heißer Ritt werden. Können Kalvi Rumohr und der HSV den Gegner aufsatteln. Hü, hott! – Foto: Ismail Yesilyurt

Es ist angerichtet für das absolute Finale dieser Saison: Am Samstag ab 16 Uhr kommt es im Heikendorfer Edeka-Ristow-Sportpark zum alles entscheidenden Showdown um ein Ticket für eine der beiden Landesligen in Schleswig-Holstein. Der einheimische Heikendorfer SV empfängt den spielstarken Türkischen SV aus Lübeck. Die Ausgangslage vor diesem letzten Spieltag der Aufstiegsrelegation im Osten von Kiel könnte dramatischer kaum sein, denn die beiden Kontrahenten trennt vor dem direkten Duell lediglich ein einziger Zähler. Auf gehts! Es wird mit Sicherheit eine große Zuschauerkulisse das Spiel live verfolgen.

Nach dem extrem wichtigen und vollauf verdienten 3:0-Erfolg gegen die Reserve des TSB Flensburg haben sich die Heikendorfer diese perfekte Ausgangsposition erarbeitet. Trotz verschiedener theoretischer Rechenspiele im Hintergrund bleibt die mathematische Gleichung für die Gastgeber simpel: Ein Heimsieg garantiert den direkten Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse des Landes. Die Lübecker, die in der kommenden Saison vom ehemaligen Profi-Spieler Serkan Rinal trainiert werden, hatten sich am letzten Dienstag im Parallelspiel mit einem 1:1 beim TSV Heiligenstedten einen Vorteil für die Begegnung in Heikendorf verschafft.

Fokus auf die eigenen Stärken und die Hoffnung auf eine große Kulisse Die Mannschaft von der Kieler Förde hat sich diese Aufstiegschance über viele Monate hinweg und nach einer intensiven Spielzeit mit Höhen, Rückschlägen sowie vielen besonderen Momenten hart erarbeitet. Dass die Gäste vom Türkischen SV Lübeck eine enorm hohe Hürde darstellen, ist im Heikendorfer Lager jedem Beteiligten bewusst. In solchen Finalspielen entscheiden oft Nuancen – vor allem aber die richtige Mentalität, Leidenschaft, Konzentration und der unbedingte Wille, alles für den Nebenmann zu investieren. Heikendorfs Cheftrainer Mark Hungerecker blickt voller Vorfreude und mit großem Vertrauen in seine Truppe auf das anstehende „Finale dahoam“: