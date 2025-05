Die Young Boys Balkan (links) wollen am Sonntag den letzten Schritt in Richtung Futsal-Bundesliga gehen. – Foto: Thomas Martner

Showdown um den Aufstieg: Finale für die Young Boys Balkan Pfarrkirchener Futsal-Team empfängt am Sonntag um 15 Uhr die TSG 1846 Mainz zum Showdown

Die Bundesliga im Blick, das Finale vor Augen: für die Young Boys Balkan geht es am Sonntagnachmittag um alles! Ab 15 Uhr steigt in der Dreifachturnhalle in Pfarrkirchen das große Finale um den Aufstieg in die Futsal-Bundesliga. In einem wahren Showdown treffen Hasanovic, Mesanovic und Co. auf die TSG 1846 Mainz – ein traditionsreicher Gegner, der zu den Gründungsmitgliedern der deutschen Eliteliga zählt.

"Am Sonntag erwartet uns bestimmt ein heißes Spiel, aber wir sind voll motiviert und wollen die Bundesliga ins Rottal holen. Mainz ist eine sehr gute Mannschaft und deshalb wird es für uns nicht leicht. Aber es wird ein richtiges Finale - kommt alle, machen wir die Halle voll", so die Ansage von Kapitän Armin Muherina. So., 18.05.2025, 15:00 Uhr Young Boys Balkan Young Boys Balkan TSG 1846 Mainz 1846 Mainz 15:00 live PUSH Etwas sachlicher blickt Coach Almedin Ljutic auf das Alles-oder-Nichts-Match in eigener Halle voraus. "Mainz ist eine sehr gut organisierte Mannschaft. Auch wenn wir das Hinspiel mit 8:2 gewonnen haben, darf uns das nicht täuschen. Denn in der ersten Halbzeit waren sie absolut auf Augenhöhe. Das Rückspiel beginnt bei 0:0 und Mainz weiß, dass sie mit einem Sieg ebenfalls in die Bundesliga einziehen können. Deshalb appelliere ich an alle: wir müssen mit voller Konzentration, Teamgeist und Siegeswillen in dieses Endspiel gehen und bis zur letzten Sekunde kämpfen. Ich hoffe, dass die Halle voll wird und wir gemeinsam mit unseren Fans Geschichte schreiben. Unsere Jungs haben sich diese Unterstützung mehr als verdient. Und mit euch im Rücken, da bin ich mir sicher: wir packen das!"