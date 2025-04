Showdown in Witikon

Zwei Runden vor Meisterschaftsschluss waren die Vorzeichen des Derbys klar: nur ein Sieg würde dem FC Witikon helfen, den Ligaverbleib zu sichern. Wer an diesem Sonntag Nachmittag einen fussballerischen Leckerbissen erwartet hatte, wurde bitter enttäuscht. Spielerische Unzulänglichkeiten untermalten das von Nervosität getriebene Spiel auf beiden Seiten. Nach regelwidrigem Foulspiel im gegnerischen Strafraum hatte Huber die Möglichkeit, seine grün-weissen Farben in Front zu schiessen. Wie bereits Gabay eine Woche zuvor, liess der FCN die Gelegenheit für den potentiellen Führungstreffer ungenutzt. Weiterhin 0:0. Nach gut 70 Minuten zeigte der Schiedsrichter erneut auf den Punkt, nachdem Meyer im gegnerischen Sechzehner umgesenst wurde. Der Gefoulte liess sich nicht zweimal bitten und verwandelte zum hochverdienten und überfälligem 1:0 Führungstreffer für den FC Neumünster. Fünf Minuten vor Schluss bediente der eingewechselte Koch den heranstürmenden Stachowski, der mit einer sehenswerten Direktabnahme im Strafraum für den 2:0 Schlussstand besorgt war. Was bereits einige Spielrunden vor Schluss hätte Bestand haben können, war jetzt endlich Tatsache: Der FC Neumünster bleibt zur kommenden Saison 2024 / 2025 in der 3. Liga!