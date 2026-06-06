Showdown in Siersdorf: Mit einem Heimsieg zurück in die A-Liga Am letzten Spieltag reicht der Dogan-Elf ein Erfolg gegen Rödingen zur Meisterschaft. von red · Heute, 06:13 Uhr · 0 Leser

– Foto: Djamel

Vom Fast-Absturz in die C-Liga direkt an die Schwelle zum Kreisoberhaus: Der SV Siersdorf hat eine bemerkenswerte sportliche Achterbahnfahrt hinter sich. Nach schwierigen Jahren steht die Mannschaft am kommenden Samstag vor dem großen Wurf. Ein Heimsieg trennt den Tabellenführer noch von der Rückkehr in die Kreisliga A Düren.

Die Ausgangslage vor dem Finale könnte kaum spannender sein. Vor dem letzten Spieltag der Saison rangiert der SV Siersdorf auf dem ersten Tabellenplatz der Kreisliga B. Der Vorsprung auf den hartnäckigsten Verfolger, den FC Rurdorf, beträgt allerdings gerade einmal einen einzigen Zähler. Patzen ist für die Mannschaft von Trainer Musa Dogan also verboten. Ein Dreier auf heimischer Anlage muss her, um den Titel aus eigener Kraft perfekt zu machen und den Aufstieg zu besiegeln.

Nach dem Abstieg aus der Kreisliga A im Jahr 2024 drohte dem Verein der sportliche Einbruch: In der darauffolgenden Spielzeit konnte der erneute Gang nach unten in die Kreisliga C nur mit Ach und Krach knapp verhindert werden. Nun, unter der Regie des 41-jährigen Dogan, greift der Klub wieder nach der Krone. Warnung aus dem Hinspiel Der finale Gegner im heimischen Stadion hat es allerdings in sich: Die Gäste des SV Rödingen-Höllen reisen an. Dass diese Aufgabe kein Selbstläufer wird, zeigt der Blick auf das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison. Im Hinspiel tat sich Siersdorf schwer und holte die drei Punkte erst durch einen Last-Minute-Treffer in der vierten Minute der Nachspielzeit. Die Mannschaft ist also gewarnt, den Gegner keinesfalls zu unterschätzen.