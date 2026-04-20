Showdown in Seebach: Kann die "Spiele" Vorentscheidung herbeiführen? Der zuletzt etwas ins Straucheln geratene Spitzenreiter gastiert am Dienstagabend beim formstarken Tabellenzweiten von ts / no · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Die SpVgg Landshut (in weiß) kann beim TSV Seebach den vorentscheidenden Schritt Richtung Titelgewinn machen – Foto: Alfred Brumbauer

Das Titelrennen in der Landesliga Mitte schien vor ein paar Wochen bereits entschieden. Liga-Primus SpVgg Landshut kam bärenstark aus der Winterpause und führte das Ranking zwischenzeitig bereits mit einem zweistelligen Punkte-Vorsprung an. Zuletzt mussten sich Oswald, Plomer & Co. jedoch mit vier Remis am Stück zufrieden geben und der Vorsprung auf den zweitplatzierten TSV Seebach ist auf vier Zähler zusammengeschmolzen. Das liegt allerdings auch daran, dass die Kicker aus dem Deggendorfer Stadtgebiet eindrucksvoll performen. Der Vizemeister von 2024 ist im Frühjahr noch ungeschlagen und lediglich der TSV Bogen schaffte es, den Rot-Schwarzen etwas Zählbares abzuknüpfen. Am Dienstagabend (Anstoß: 18 Uhr) kommt es nun zum absoluten Schlagermatch der beiden Bayernliga-Aspiranten.

"Die Mannschaft macht es richtig gut, ist sehr fokussiert und hat sich das Spitzenspiel redlich verdient", lobt Seebachs Coach Wolfgang Beller seine Akteure. Der erfahrene Übungsleiter nahm dem Leader bei dessen 2:2-Heimunentschieden gegen den TSV Bogen persönlich unter die Lupe. "Landshut ist spielerisch extrem stark, hat eine hohe individuelle Qualität und es gibt eigentlich keinen richtigen Schwachpunkt", adelt der 61-Jährige die "Spiele" und macht auch aus der aktuellen Ergebnis-Delle der Kicker vom Hammerbach kein großes Thema: "Es gibt in einer Saison Phasen, in der mal die Resultate nicht ganz so gut sind. Das ist ganz normal. Trotzdem steckt in dieser Truppe enorm viel Klasse und auch Erfahrung." Vor Ehrfurcht werden Torjäger Patrick Pfisterer und seine Mitstreiter dennoch nicht erstarren: "Wir wollen unsere Qualitäten auf den Platz bringen und Landshut alles abverlangen. Daheim wollen wir nicht leer ausgehen und dafür werden wir alles geben."





