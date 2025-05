Showdown in Rüdesheim: Krönt sich der VfR oder Limbach zum Meister?

Rüdesheim. Am Donnerstag, dem 29. Mai um 13 Uhr, steigt an der Rüdesheimer Kastanienallee das große Endspiel um die Meisterschaft in der Kreisliga C Rheingau-Taunus Gruppe 2. Der VfR Germania Rüdesheim empfängt den FC Limbach – auf roter Erde, dem traditionsreichen Hartplatz. Es ist das entscheidende Duell der Saison: Zweiter gegen Erster, 52 Punkte gegen 53, die Meisterschaft endet sich final in dieser Begegnung.