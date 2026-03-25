Showdown in Mannheim: Besteht der VfR Aalen im Gipfeltreffen?

Enge Ausgangslage Aalen führt die Tabelle mit 54 Punkten aus 22 Spielen an, Mannheim folgt mit 52 Zählern aus 23 Partien. Das bedeutet: Der VfR Aalen hat die bessere Position, aber keinen großen Spielraum mehr. Nach der Heimniederlage gegen Essingen ist der Vorsprung deutlich kleiner geworden. In Mannheim wartet nun genau das Spiel, das die Tabellenlage entweder wieder beruhigen oder weiter verdichten kann.

Unterschiedliche Eindrücke zuletzt

Die jüngsten Ergebnisse beider Mannschaften verleihen dem Duell zusätzliche Schärfe. Mannheim gewann beim 1. Göppinger SV mit 3:1, obwohl die Gastgeber zunächst in Führung gegangen waren. Aalen dagegen verlor zuhause gegen den TSV Essingen mit 2:3 und musste dabei erstmals seit längerer Zeit wieder einen direkten Dämpfer im Aufstiegsrennen hinnehmen. Während Mannheim mit Rückenwind antritt, steht Aalen vor der Aufgabe, auf den Rückschlag sofort zu reagieren.

Hinspiel als Orientierung

Das erste Aufeinandertreffen dieser Saison entschied der VfR Aalen mit 1:0 für sich. Sasa Maksimovic erzielte damals in der 34. Minute das einzige Tor der Partie. Das Ergebnis zeigt, wie eng dieser Vergleich angelegt ist und wie wenig es braucht, um ihn in die eine oder andere Richtung zu kippen. Auch diesmal spricht vieles für ein Spiel, das eher über Disziplin und Effizienz als über große Offensivspektakel entschieden wird.