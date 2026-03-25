Showdown in Mannheim: Besteht der VfR Aalen im Gipfeltreffen?

Für den VfR Aalen steht am 25. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg das wohl richtungsweisendste Spiel der vergangenen Wochen an. Am Samstag reist der Tabellenführer zum direkten Verfolger VfR Mannheim. Zwei Punkte trennen beide Mannschaften vor dem Anpfiff, die Ausgangslage ist damit eindeutig. Aus Aalener Sicht geht es nicht nur um drei Punkte, sondern um die Stabilität an der Spitze.
Enge Ausgangslage
Aalen führt die Tabelle mit 54 Punkten aus 22 Spielen an, Mannheim folgt mit 52 Zählern aus 23 Partien. Das bedeutet: Der VfR Aalen hat die bessere Position, aber keinen großen Spielraum mehr. Nach der Heimniederlage gegen Essingen ist der Vorsprung deutlich kleiner geworden. In Mannheim wartet nun genau das Spiel, das die Tabellenlage entweder wieder beruhigen oder weiter verdichten kann.
Unterschiedliche Eindrücke zuletzt
Die jüngsten Ergebnisse beider Mannschaften verleihen dem Duell zusätzliche Schärfe. Mannheim gewann beim 1. Göppinger SV mit 3:1, obwohl die Gastgeber zunächst in Führung gegangen waren. Aalen dagegen verlor zuhause gegen den TSV Essingen mit 2:3 und musste dabei erstmals seit längerer Zeit wieder einen direkten Dämpfer im Aufstiegsrennen hinnehmen. Während Mannheim mit Rückenwind antritt, steht Aalen vor der Aufgabe, auf den Rückschlag sofort zu reagieren.
Hinspiel als Orientierung
Das erste Aufeinandertreffen dieser Saison entschied der VfR Aalen mit 1:0 für sich. Sasa Maksimovic erzielte damals in der 34. Minute das einzige Tor der Partie. Das Ergebnis zeigt, wie eng dieser Vergleich angelegt ist und wie wenig es braucht, um ihn in die eine oder andere Richtung zu kippen. Auch diesmal spricht vieles für ein Spiel, das eher über Disziplin und Effizienz als über große Offensivspektakel entschieden wird.
Was für Aalen entscheidend wird
Aus Sicht des Tabellenführers wird es vor allem darauf ankommen, nach dem frühen Rückstand und den Unsauberkeiten gegen Essingen wieder zu einer klareren Struktur zu finden. Aalen hat mit 55:14 Toren weiterhin die beste Bilanz der Liga und damit genügend Argumente auf seiner Seite. In Mannheim braucht es aber vor allem Widerstandsfähigkeit, weil der Gegner im direkten Duell sofort Druck auf die Spitze ausüben kann. Für den VfR Aalen ist dieses Auswärtsspiel deshalb weniger ein gewöhnlicher Spieltag als eine echte Belastungsprobe im Aufstiegsrennen.