Showdown in Leipzig: Lipsias ultimatives Endspiel um den Klassenerhalt

– Foto: Jakob Reiche

Dramatischer könnte das Drehbuch für das Saisonfinale in der Sachsenliga kaum geschrieben sein. Am Samstagnachmittag um 15:00 Uhr schlägt für den SV Lipsia Eutritzsch die Stunde der absoluten Wahrheit. Ausgerechnet am letzten Spieltag kommt es zum direkten, stadtinternen Duell beim SV Tapfer 06 Leipzig. Es ist ein echtes „Alles-oder-nichts-Spiel“, bei dem für beide Vereine die gesamte sportliche Zukunft in der Liga auf dem Spiel steht.

Ein Blick auf die Tabelle verdeutlicht die nackte Existenzangst im Tabellenkeller. Lipsia belegt mit 24 Punkten den 13. Tabellenplatz, der den direkten Gang zurück in die Landesklasse bedeuten würde. Der Lokalrivale SV Tapfer rangiert mit 27 Zählern auf dem rettenden elften Platz.

Lipsia Eutritzsch benötigt zwingend einen Auswärtssieg. Bei einem Dreier würde man nach Punkten mit Tapfer gleichziehen und den Konkurrenten aufgrund des direkten Einflusses auf das Torverhältnis (aktuell Tapfer -30, Lipsia -31) in jedem Fall überholen.

Bei jedem anderen Szenario (Remis oder Niederlage) ist der Abstieg von Lipsia besiegelt.

Gleichzeitig muss der Blick nach Dresden gehen: Patzt der Dresdner SC (12. Platz, 26 Punkte) im Parallelspiel, könnte Lipsia bei einem eigenen Sieg sogar noch weiter klettern.

Angesichts dieser maximalen Drucksituation verzichtet der Sportliche Leiter der Eutritzscher, Julius Nitzsche, auf jegliche taktische Schaufensterreden. Seine Botschaft ist ebenso simpel wie eindringlich: „Ich kann mich nur wiederholen. Ein Blick auf die Tabelle reicht ja, um zu sehen, worum es geht. Wir haben ein Endspiel und müssen gewinnen, werden alles reinhauen, um die Klasse zu halten.“

Kontrastive Generalproben

Die mentalen Voraussetzungen könnten vor diesem Derby kaum unterschiedlicher sein. Während Lipsia am vergangenen Wochenende beim 2:3 gegen die Reserve des SC Freital eine schmerzhafte Heimpleite kassierte und dabei eine psychologisch wertvolle 2:1-Führung aus der Hand gab, feierte der SV Tapfer 06 ein sensationelles Ausrufezeichen. Mit einem fulminanten 4:0-Auswärtserfolg bei der BSG Stahl Riesa schossen sich die kommenden Gastgeber aus der Abstiegszone und gehen mit breiter Brust in das finale Duell.

Für die Mannschaft von Trainer Dirk Havel wird es darauf ankommen, den bitteren Rückschlag der Vorwoche komplett auszublenden. Lipsia muss die defensive Stabilität wiederfinden, die in dieser Saison zu oft vermisst wurde, und denselben unbändigen Willen auf den Platz bringen, der schon beim denkwürdigen 3:2-Sieg gegen den Dresdner SC die Wende brachte. Im Tanners-Sportplatz von Tapfer Leipzig geht es am Samstag um nicht weniger als den Lohn einer gesamten harten Aufstiegssaison.