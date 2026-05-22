Showdown in Lauffen - Aramäer HN wollen oben dran bleiben von Dominik Schwarz · Heute, 15:39 Uhr · 0 Leser

– Foto: Adnan Altinkaya

Morgen, 15:30 Uhr Sportfreunde Lauffen Lauffen Aramäer Heilbronn Aramäer HN 15:30 PUSH

Nach dem bitteren 2:2-Unentschieden gegen Untergriesheim am vergangenen Wochenende haben die Aramäer Federn lassen müssen. Aktuell liegt das Team zwei Punkte hinter dem FSV Schwaigern und dem FC Union Heilbronn. Das Auswärtsspiel in Lauffen droht daher im negativen Sinne zu einem echten Endspiel zu werden. Bei einer Niederlage könnte der Rückstand auf die Tabellenspitze auf fünf Punkte anwachsen. Und der Gegner ist heiß: Lauffen lauert mit nur drei Punkten Rückstand direkt hinter uns und wittert die Chance, selbst noch einmal ganz oben anzuklopfen.

Für Hochspannung an den letzten Spieltagen ist gesorgt: Die Tabellensituation verspricht absolute Dramatik, denn an den letzten drei Spieltagen kommt es zu vier direkten Duellen der Top 4: