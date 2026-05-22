Showdown in Lauffen - Aramäer HN wollen oben dran bleiben

Nach dem bitteren 2:2-Unentschieden gegen Untergriesheim am vergangenen Wochenende haben die Aramäer Federn lassen müssen. Aktuell liegt das Team zwei Punkte hinter dem FSV Schwaigern und dem FC Union Heilbronn.
Das Auswärtsspiel in Lauffen droht daher im negativen Sinne zu einem echten Endspiel zu werden. Bei einer Niederlage könnte der Rückstand auf die Tabellenspitze auf fünf Punkte anwachsen. Und der Gegner ist heiß: Lauffen lauert mit nur drei Punkten Rückstand direkt hinter uns und wittert die Chance, selbst noch einmal ganz oben anzuklopfen.
Für Hochspannung an den letzten Spieltagen ist gesorgt:
Die Tabellensituation verspricht absolute Dramatik, denn an den letzten drei Spieltagen kommt es zu vier direkten Duellen der Top 4:
Diesen Spieltag: Unsere Aramäer gastieren in Lauffen.
Nächste Woche: Das große Stadtduell zwischen den Aramäern und dem FC Union Heilbronn steht an. Zeitgleich duellieren sich der FSV Schwaigern und die SF Lauffen.
Der letzte Spieltag: Das direkte Duell zwischen dem FC Union und dem FSV Schwaigern.
Es ist also noch absolut alles drin! Zumindest die Teilnahme an der Relegation haben die Aramäer nach wie vor in der eigenen Hand.
Über das prall gefüllte Lazarett wollen wir nicht jammern – jetzt heißt es beißen und alles auf dem Platz lassen. Es ist noch vieles möglich!
Auf geht's, Aramäer Heilbronn!
It's time to fight!