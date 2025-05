Showdown in Köngen, TSV Berkheim mit dem Rücken zur Wand

---

Das Spiel der Spiele in dieser Saison. Köngen will vor heimischem Publikum mit einem Sieg gegen den Verfolger aus Heiningen einen gewaltigen Schritt Richtung Meisterschaft machen. Die Gastgeber stellen die beste Defensive der Liga, doch Heiningen kommt mit breiter Brust nach dem jüngsten 2:0 gegen Kirchheim. Entscheidend dürfte sein, wer das Zentrum kontrolliert – und ob Köngen seine Effizienz in Tore ummünzt.

Berkheim steht mit dem Rücken zur Wand. Ein Sieg gegen Geislingen II ist Pflicht, will man den Relegationsplatz noch in Reichweite halten. Die Gäste reisen ebenfalls mit Sorgen im Gepäck an, das 0:3 gegen Plochingen war ernüchternd. Ein typisches Abstiegsduell, in dem es nicht um Schönheit, sondern um Effektivität geht – und vielleicht auch um das berühmte Quäntchen Glück.

