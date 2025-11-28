Showdown in Köln - Fortuna empfängt Hennef

Die U19-Mittelrheinliga steht vor einem hochspannenden 12. Spieltag – und im Mittelpunkt steht das absolute Gipfeltreffen zwischen dem SC Fortuna Köln und dem FC Hennef 05. Beide Teams sind noch ungeschlagen, stehen mit jeweils 28 Punkten punktgleich an der Tabellenspitze und gehen mit großer Vorfreude und breiter Brust in das direkte Duell um die Herbstmeisterschaft. Fortunas Trainer Timo Westendorf unterstreicht die Bedeutung der Partie: „Wir freuen uns auf das Spiel. Beide Mannschaften sind bisher ungeschlagen und stehen damit auch zu Recht auf den vorderen Plätzen. Wir wollen dazu beitragen, dass dies ein absolutes Topspiel werden kann. Wir wissen um die Stärken und individuelle Qualität der Hennefer. Das, was wir in den letzten Wochen gezeigt haben, wird für uns die Basis für dieses Spiel werden.“ Auch Hennef-Coach Mutlu Demir fiebert dem Spitzenspiel entschlossen entgegen: „Wir freuen uns riesig auf dieses Topspiel. Wir haben unsere Aufgaben bisher gemacht, um alles in der eigenen Hand zu haben. Fortuna ist derzeit die stärkste Mannschaft der Liga – offensiv extrem stark und defensiv sehr stabil. Wir müssen hoch konzentriert sein, alles abrufen und werden gegen Fortuna auf Sieg spielen müssen, um die Tabellenführung zu übernehmen. Das ist unser Ziel.“

Hinter dem Topspiel geht es im Tabellenkeller wie im Mittelfeld nicht minder intensiv zu. Der FC Pesch kämpft als Vorletzter ums Überleben und empfängt den 1. FC Düren, der als Sechster weiter nach oben schielen möchte. Trotzdem warnt Dürens Trainer Elias Ponsen ausdrücklich: „Uns erwartet ein starker Gegner, der uns alles abverlangen wird. Entscheidend wird sein, dass wir unser Spiel auf den Platz bringen. Pesch ist kein Gegner, den man unterschätzen darf, auch wenn sie unten drin stehen.“ Von Pescher Seite fordert Coach Yavuz Günay klare Reaktionen: „Wir müssen individueller konzentrierter auftreten, damit wir punkten können. Wir wollen Klarheit in unserem Spiel schaffen.“

Ein echtes Kellerduell steigt zwischen dem SV Deutz 05 und Germania Erftstadt-Lechenich. Während Deutz bislang all seine Punkte zu Hause geholt hat, reist Erftstadt mit dünnem Kader und Ersatztorwart an. Für Deutz-Trainer Mehmet Isik ist die Marschroute klar: „Wir holen unsere Punkte derzeit vor allem zu Hause, daher freuen wir uns auf das nächste Heimspiel. Gegen ein Team, das stark über den Kampf kommt, wird es sicher nicht einfach. Wir müssen von Beginn an dagegenhalten und unsere spielerische Linie durchziehen. Vor der Winterpause wollen wir noch einmal alles abrufen – das Duell ist ein echtes Sechs-Punkte-Spiel.“ Germania-Coach Dustin Esser weiß, was seine Mannschaft erwartet: „Deutz wird echt schwer, auch wenn wir drei Punkte vor denen stehen. Sie haben alle Punkte zu Hause geholt – und wir müssen dahin. Dazu fällt unser Stammtorwart aus. Wir stellen uns auf ein sehr schweres Auswärtsspiel ein, wollen aber dennoch auf drei Punkte gehen, um uns von der Abstiegszone zu entfernen. Es wird ein Duell auf Augenhöhe – wenn nicht sogar mit Deutz als Favoriten.“

Im oberen Drittel empfängt der SV Eilendorf den FC Rheinsüd Köln. Eilendorf spielt weiter eine starke Saison, während Rheinsüd im Mittelfeld nach Stabilität sucht und auswärts oft schwer zu bespielen ist. Der SV Bergisch Gladbach trifft zudem auf TuS BW Königsdorf – ein Duell zweier Teams, die beide noch näher an die oberen Plätze heranrücken wollen. Ähnlich gestaltet sich die Partie zwischen dem VfL Vichttal und dem FC Hürth: Während Vichttal weiter auf den Befreiungsschlag hofft, kommt Hürth als formstarker Siebter mit breiter Brust.

So., 30.11.2025, 12:45 Uhr VfL Vichttal VfL Vichttal FC Hürth FC Hürth 12:45 PUSH

Morgen, 18:15 Uhr SV Eilendorf SV Eilendorf FC Rheinsüd Köln FC Rheinsüd 18:15 PUSH

Zum Abschluss erwartet die SF Troisdorf den Bonner SC. Bonn ist Tabellendritter, hat allerdings keinen realistischen Anschluss mehr an die beiden Spitzenklubs. Troisdorf steht im Mittelfeld und möchte vor eigenem Publikum für eine Überraschung sorgen. Auch hier darf man eine enge Begegnung erwarten, in der die Tagesform den Ausschlag geben könnte.