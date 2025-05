Showdown in Karlsruhe

Trotz der äußerst schwachen Rückrunde des SV Spielberg, ist der SVS zwei Spieltage vor Schluss nicht abstiegsgefährdet. Auch die Eppinger Saison verlief nicht ganz rund. Nichtsdestotrotz hat sich der VfB in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt.

Noch ist der ASC Neuenheim nicht sicher abgestiegen. Allerdings haben es die Anatomen nicht mehr selbst in der Hand und belegen aktuell den letzten Tabellenplatz. Gegen den seit Wochen schwächelnden FV Heddesheim ist Neuenheim allerdings nicht chancenlos. Im November endete die Partie 0:0.

TS Mosbach befindet sich in einer ähnlichen Situation wie der VfB St. Leon und der ASC Neuenheim: Bei einem Bammentaler Sieg braucht TS ebenfalls einen Dreier um die Chancen auf den Relegationsplatz zu wahren. Besonders and er Situation der Mosbach ist allerdings der Fakt, dass es am letzten Spieltag gegen den FC Bammental geht und es damit zu einem Endspiel für beide Mannschaften kommen könnte.