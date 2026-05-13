Showdown in Gräpel: O/O-Frauen greifen nach dem Bezirkspokal

– Foto: Schmietow

Der Traum von der Oberliga-Rückkehr blieb unerfüllt. Dafür kann der FC Oste/OIdendorf jetzt im Bezirkspokal Vereinsgeschichte schreiben.

Ein letztes gemeinsames Ziel: Die Frauenfußballerinnen des FC Oste/Oldendorf treten an Himmelfahrt im Bezirkspokal-Endspiel gegen den TuS Fleestedt an. Das Team und ihr scheidender Cheftrainer Maik Ratje könnten ihre dreijährige Zusammenarbeit krönen.

„Die Vorfreude ist riesig“, betont Ratje. „Ich hoffe, dass das die Beine nicht lähmt.“ Einerseits steht O/O in der Tabelle zwei Zähler vor seinem Finalgegner TuS Fleestedt, andererseits entschied der TuS das Liga-Hinspiel für sich. Vor wenigen Wochen trennten sich die beiden Teams bei ihrem zweiten Aufeinandertreffen torlos.



Mit Tania und Denise Ferreira Meinberg haben die Fleestedterinnen zwei Schlüsselspielerinnen in ihren Reihen, die Regionalliga-Erfahrung vorzuweisen haben. Ein einfacher Gang wird es für Oldendorf trotz des Heimvorteils also keinesfalls. „Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe“, sagt Ratje. „Wichtig ist, dass wir gut gewappnet sind, denn am Ende wird auch die Tagesform mitentscheidend sein.“



Am Donnerstag, 14. Mai, um 13 Uhr, möchte O/O also auf dem „Feld der Ehre“ Vereinsgeschichte schreiben und den Bezirkspokal gewinnen. Nachdem der Traum von der Oberliga-Rückkehr unter Coach Ratje unerfüllt geblieben war, bietet sich nun die große Möglichkeit, doch noch einen Titel zum Abschied zu holen.