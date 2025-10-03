Showdown in Erkelenz: Dynamo empfängt Dremmen zum Spitzenspiel

– Foto: Nico Wolf

Der 6. Spieltag der Kreisliga A Heinsberg bietet mit Dynamo Erkelenz gegen TuS Rheinland Dremmen das Gipfeltreffen zweier ungeschlagener Teams. Während Selfkant nach dem Ausrutscher den Druck hochhält, kämpfen Brachelen und Waldenrath um den Anschluss. Am Tabellenende droht Geilenkirchen das sechste Spiel ohne Torerfolg.

Ligaprimus gegen Verfolger: mehr Spitzenspiel geht nicht Dynamo Erkelenz empfängt mit Dremmen den wohl härtesten Gegner der bisherigen Saison. Trainer Hüseyin Bozkurt erklärt: „Am Wochenende steht für uns mit der Partie gegen Dremmen ein weiteres Spitzenspiel auf dem Programm. Beide Mannschaften sind bisher ungeschlagen. Dremmen konnte alle vier Spiele für sich entscheiden und hat dabei nur zwei Gegentore kassiert – das zeigt, wie stabil, schwer sie zu bespielen sind und wie schwer die Aufgabe wird, gerade für unsere Offensive! Trotzdem freuen wir uns sehr auf die Begegnung. Ich kenne einige Spieler von Dremmen noch aus früheren Stationen oder der Jugend und habe den einen oder anderen auch selbst trainiert. Gerade deshalb ist die Vorfreude groß. Wir wollen unseren Schwung aus den vergangenen Wochen mitnehmen, wissen um unsere eigenen Stärken und werden alles daransetzen auch in diesem Spiel zu punkten.“

Auch Gästecoach Kevin Jansen blickt mit Respekt voraus: „Sonntag geht’s für uns zum Ligaprimus. Thorsten und Hüseyin haben da wirklich eine Wahnsinns-Truppe zusammengestellt. Nach dem Rurich-Spiel war ich nicht ganz zufrieden mit unserer Chancenverwertung. Das muss gegen Dynamo definitiv besser werden. Denn wenn wir wirklich Zählbares mit nach Dremmen nehmen wollen, brauchen wir einen absoluten Sahnetag. Aber ich denke, jeder weiß, wie die Kräfteverhältnisse in diesem Spiel verteilt sind – zumindest auf dem Papier.“

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr FC Dynamo Erkelenz TuS Rheinland Dremmen

Karken will gegen Millich endlich wieder punkten Nach zuletzt zwei Niederlagen hofft Karken im Heimspiel gegen Millich auf Wiedergutmachung. Trainer Frank Lehnen betont: „Nach der ansprechenden Leistung gegen Würm-Lindern hoffen wir beim anstehenden Heimspiel gegen Millich, diese wiederholen zu können, um auch endlich nochmal etwas Zählbares auf die Anzeigetafel zu bekommen. Leider blieb uns das Verletzungspech auch gegen Würm-Lindern treu. Zwei weitere Spieler stehen auf der Liste. Wir hoffen jedoch, dass wir bis auf die drei Kreuzbandrisse in den nächsten zwei bis drei Wochen wieder mehr Alternativen im Kader haben. Bis dahin müssen wir irgendwie durchkommen und das Bestmögliche rausholen. Abzustellen sind die individuellen Fehler, die uns auch in Würm-Lindern ein noch besseres Ergebnis gekostet haben.“ Millich, zuletzt von Dynamo zerlegt, will derweil zurück in die Spur finden.