Showdown in Dümpten: Krönt sich Wanheim mit dem Titel? In der Duisburger Kreisliga B1 kommt es zwei Spieltage vor Saisonende zum Showdown: Der Tabellenzweite Dümptener TV empfängt Spitzenreiter SV Wanheim. von Linus Bien · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Kann der SV Wanheim schon am Samstag den Aufstieg feiern? – Foto: Steffen Pospich

Auf dieses Duell am Samstagabend (30. Mai, 18.45 Uhr) blickt wohl der gesamte Fußballkreis Duisburg, denn schon die gesamte Saison über streiten sich der SV Wanheim und der Dümptener TV um die Krone der Kreisliga B1. Ausgerechnet zwei Spieltage vor Saisonende kommt es zum direkten Duell der Liga-Schwergewichte, bei dem die Wanheimer mit einem Sieg bereits den Aufstieg in die Kreisliga A perfekt machen können.

Sa., 30.05.2026, 18:45 Uhr Dümptener TV Dümpten SV Wanheim 1900 SV Wanheim 18:45 PUSH

Zwei nahezu makellose Serien gipfeln im direkten Duell Bis vor vier Spielen stand der SV Wanheim noch mit einem komfortablen Vorsprung von vier Punkten an der Spitze. Eine 1:3-Niederlage gegen die dritte Mannschaft des Mülheimer SV – die doch recht überraschend kam – hat den Dümptener TV wieder auf einen Punkt herangebracht. Da dürfte das Unwort „Angstgegner“ nicht fern sein, denn schon in der Hinrunde hatten die Mülheimer dem Tabellenführer einen Punkt geklaut. >>> Die Tabelle der Duisburger Kreisliga B1 Dieser Ausrutscher kann allerdings keinesfalls die überragende Saisonleistung des SVW schmälern. Neben dieser einen Niederlagen haben sie sich nach einer starken Hinserie nochmal verbessert und legen eine nahezu makellose Rückrunde hin. Und der Konkurrent aus Dümpten macht es ihnen gleich: Lediglich eine Last-Minute-Niederlage bei der Reserve von Viktoria Buchholz hat sich die Mannschaft des Trainerteam um Burim Berisha geleistet.