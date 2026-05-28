Showdown in Dümpten: Krönt sich Wanheim mit dem Titel?

Auf dieses Duell am Samstagabend (30. Mai, 18.45 Uhr) blickt wohl der gesamte Fußballkreis Duisburg, denn schon die gesamte Saison über streiten sich der SV Wanheim und der Dümptener TV um die Krone der Kreisliga B1. Ausgerechnet zwei Spieltage vor Saisonende kommt es zum direkten Duell der Liga-Schwergewichte, bei dem die Wanheimer mit einem Sieg bereits den Aufstieg in die Kreisliga A perfekt machen können.
Bis vor vier Spielen stand der SV Wanheim noch mit einem komfortablen Vorsprung von vier Punkten an der Spitze. Eine 1:3-Niederlage gegen die dritte Mannschaft des Mülheimer SV – die doch recht überraschend kam – hat den Dümptener TV wieder auf einen Punkt herangebracht. Da dürfte das Unwort „Angstgegner“ nicht fern sein, denn schon in der Hinrunde hatten die Mülheimer dem Tabellenführer einen Punkt geklaut.
Dieser Ausrutscher kann allerdings keinesfalls die überragende Saisonleistung des SVW schmälern. Neben dieser einen Niederlagen haben sie sich nach einer starken Hinserie nochmal verbessert und legen eine nahezu makellose Rückrunde hin. Und der Konkurrent aus Dümpten macht es ihnen gleich: Lediglich eine Last-Minute-Niederlage bei der Reserve von Viktoria Buchholz hat sich die Mannschaft des Trainerteam um Burim Berisha geleistet.
Wanheims Sportlicher Leiter Winston Kreppel hat in der bisherigen Trainingswoche eine konzentrierte Mannschaft gesehen: „Man merkt, dass jeder Bock auf das Spiel am Samstag hat und sehr heiß darauf ist, dort zu spielen“, erzählt er und erklärt weiter, dass sich trotz der besonderen Ausgangslage nichts an der Art und Weise der Vorbereitung geändert habe.
Der Fokus ist vorhanden, den Druck sieht Kreppel allerdings nicht bei seinem Club: „Jeder ist auf dieses Spiel fokussiert und keiner denkt übers Verlieren nach. Ich würde eher den Druck nach Dümpten schieben, schließlich muss Dümpten gewinnen, um an uns vorbeizuziehen“, sieht der 30-Jährige den Vorteil bei seinem Team.
Fest steht: Ein Wanheim-Sieg würde den vorzeitigen Titel und damit den Aufstieg in die Kreisliga A bedeuten. Sind denn schon eventuelle Feierlichkeiten vorbereitet, Herr Kreppel? „Also ich denke, wenn es Samstag klappen sollte, wird das ein oder andere Kaltgetränk fließen wird. Bei unserem letzten Heimspiel gegen Union Mülheim wird es mit unseren Fans, Sponsoren und Vereinsmitgliedern eine Aufstiegsfeier geben“, erzählt er. Ob es am Wochenende klappt oder nicht, ein Klassiker ist bereits gebucht: „Einen Tag später fliegen wir – hoffentlich als Meister – in unser 17. Bundesland, nach Mallorca.“
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