Showdown in der Relegation! Vier Teams kämpfen um die Bezirksliga Relegation zur Bezirksliga von Marcel Huse · Heute, 11:50 Uhr · 0 Leser

Will auch im Finale der Bezirksliga-Relegation wieder den Torschrei seiner Fans hören: Michael Schnaderbeck vom Lenggrieser SC. – Foto: Michelle Kleim

Heiß hergehen wird es am Mittwochabend zu den Hinspielen der Bezirksliga-Relegation. Vier Teams duellieren sich um die letzten beiden Plätze!

Im Finale der Bezirksliga-Relegation treffen vier Teams und vier Bezirke aufeinander. Die Hinspiele steigen am Mittwochabend, die Rückspiele am Samstagnachmittag. Der Überblick zum Finale: SV München West (Kreis München) vs Lenggrieser SC (Kreis Zugspitze)

Morgen, 18:30 Uhr SV München West SV München West Lenggrieser SC Lenggries 18:30 live PUSH

Im ersten Duell kämpft der SV München West gegen den Lenggrieser SC. Für den SV startete die Relegation erst am vergangenen Samstag im Spiel gegen den TSV Trudering. Durch die bessere Platzierung gegenüber den zwei anderen Zweitplatzierten in den Kreisligen München (Lohhof und Trudering) bekam der SV ein Freilos in Runde eins. Gegen Trudering folgte dann ein souveräner 2:0-Erfolg. Der Aufstieg in die Bezirksliga würde beim SV München West sicherlich einen ganz besonderen Platz in der Vereinschronik bekommen. Vor 15 Jahren kickte der Verein noch in der A-Klasse. In der Kreisliga 2 hat man sich nach dem Aufstieg in der Saison 21/22 schnell etabliert und in dieser Spielzeit sogar den Relegationsplatz ergattert. Der Weg des Vereins geht jetzt vielleicht sogar noch eine Liga höher.

Doch der Lenggrieser SC wird da etwas dagegen haben. Im Duell gegen den SC Unterpfaffenhofen-Germering setzten sich die Lenggrieser nach Hin- und Rückspiel durch. Zugegebenermaßen aber nicht so souverän wie der kommende Kontrahent. Weil das Hinspiel mit 2:0 geglückt ist, wurde die 0:1-Niederlage im Rückspiel nicht bestraft. Obwohl sich der LSC in zwei Spielen hat beweisen müssen, und damit vermutlich mehr Energie verbraucht hat als die Mannschaft des SV München West, sind die Jungs von Georg Simon heiß auf die lang ersehnte Bezirksliga-Rückkehr. SV Kranzberg (Kreis Donau/Isar) vs SV Reichertsheim (Kreis Inn/Salzach)

Morgen, 19:00 Uhr SV Kranzberg SV Kranzberg SV Reichertsheim Reichertshei 19:00 PUSH