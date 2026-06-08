Showdown in der Relegation! Vier Teams kämpfen um die Bezirksliga

Heiß hergehen wird es am Mittwochabend zu den Hinspielen der Bezirksliga-Relegation. Vier Teams duellieren sich um die letzten beiden Plätze!
Im Finale der Bezirksliga-Relegation treffen vier Teams und vier Bezirke aufeinander. Die Hinspiele steigen am Mittwochabend, die Rückspiele am Samstagnachmittag. Der Überblick zum Finale:
Im ersten Duell kämpft der SV München West gegen den Lenggrieser SC. Für den SV startete die Relegation erst am vergangenen Samstag im Spiel gegen den TSV Trudering. Durch die bessere Platzierung gegenüber den zwei anderen Zweitplatzierten in den Kreisligen München (Lohhof und Trudering) bekam der SV ein Freilos in Runde eins. Gegen Trudering folgte dann ein souveräner 2:0-Erfolg.
Der Aufstieg in die Bezirksliga würde beim SV München West sicherlich einen ganz besonderen Platz in der Vereinschronik bekommen. Vor 15 Jahren kickte der Verein noch in der A-Klasse. In der Kreisliga 2 hat man sich nach dem Aufstieg in der Saison 21/22 schnell etabliert und in dieser Spielzeit sogar den Relegationsplatz ergattert. Der Weg des Vereins geht jetzt vielleicht sogar noch eine Liga höher.
Doch der Lenggrieser SC wird da etwas dagegen haben. Im Duell gegen den SC Unterpfaffenhofen-Germering setzten sich die Lenggrieser nach Hin- und Rückspiel durch. Zugegebenermaßen aber nicht so souverän wie der kommende Kontrahent. Weil das Hinspiel mit 2:0 geglückt ist, wurde die 0:1-Niederlage im Rückspiel nicht bestraft.
Obwohl sich der LSC in zwei Spielen hat beweisen müssen, und damit vermutlich mehr Energie verbraucht hat als die Mannschaft des SV München West, sind die Jungs von Georg Simon heiß auf die lang ersehnte Bezirksliga-Rückkehr.
In Kranzberg steigt derweil das Duell zwischen dem SVK und dem SV Reichertsheim. Die Kranzberger schnappten sich durch den Erfolg über den TSV Hohenwart dieses Finalspiel. Während im Hinspiel ein 2:1-Erfolg heraussprang, machten es die Kranzberg-Kicker im Rückspiel aber nochmal richtig spannend.
Das Duell ging durch einen späten Treffer des TSV in die Verlängerung, in welcher durch den Kranzberger Ausgleich wieder die insgesamte Führung hergestellt wurde. Doch an diesem Tag war in Hohenwart nichts normal. In der 120. Minute schickte Leon Sedlmair den TSV Hohenwart mit seinem Treffer in das Elfmeterschießen.
Und dort nahm der Wahnsinn kein Ende. Nach insgesamt 22 Elfmetern setzte sich der SV Kranzberg auf höchst dramatische Art und Weise durch. Hoffentlich kann die Edlböck-Equipe diese Dramatik auch ins Duell gegen Reichertsheim mitnehmen.
Doch mit Drama kennen sich auch die Jungs des SVR aus. Im Relegations-Duell gegen den SC Anger ging das Hinspiel mit 2:0 gewonnen. Im Rückspiel zitterten sich die Reichtersheimer fast schon in die nächste Runde. Eine 1:2-Niederlage reichte schlussendlich für den insgesamten Sieg.
Alles andere als dominant war diese Leistung von Manuel Neubauers Mannschaft. Zum kommenden Duell gegen Kranzberg zählt das jedoch nicht mehr. Wenn am Ende der Aufstieg rausspringt, dann ist wohl jedem in Reichertsheim egal, wie es geklappt hat. Es zählt nur der Sieg über Hin- und Rückspiel... (mh)