Showdown in der Oberliga: Das große Zittern im Keller

– Foto: Alexander Hornauer

Zwei Spieltage vor Saisonende gleicht der Tabellenkeller der Oberliga Baden-Württemberg einem Pulverfass. Während der FC Denzlingen sein Schicksal bereits akzeptieren muss, kämpfen davor noch sechs Mannschaften um den Ligaverbleib. Die besondere Brisanz: Verpasst der VfR Mannheim über die Aufstiegsspiele den Regionalliga-Aufstieg, wird auch Platz 14 zur Abstiegsfalle. Mit direkten Duellen wie dem "Do-or-Die"-Match zwischen Hollenbach und Neckarsulm stehen die Teams vor einem Herzschlagfinale. Jedes Tor kann nun über Jubel oder Tränen entscheiden.

Was passieren muss: Bissingen muss zwingend beide ausstehenden Spiele gewinnen (gegen Ravensburg und Nöttingen), um auf 36 Punkte zu kommen. Jede Niederlage und jedes Unentschieden besiegelt den Abstieg, da die Konkurrenz bereits 33 Punkte hat.

Die Situation für Bissingen ist extrem kritisch. Das Team hat den Klassenerhalt nicht mehr in der eigenen Hand.

Die Abhängigkeit: Selbst bei zwei Siegen (36 Punkte) müssen sie hoffen. Hollenbach (32) darf maximal 3 Punkte holen, Neckarsulm (33) und Göppingen (33) dürfen jeweils maximal 2 Punkte holen.

Das direkte Duell: Das Spiel am 33. Spieltag gegen Türkspor Neckarsulm entscheidet fast alles.

Szenario Sieg: Gewinnt Hollenbach, ziehen sie mit 35 Punkten an Neckarsulm (33 Punkte) vorbei und haben am letzten Spieltag gegen Pforzheim alle Trümpfe für Platz 14 oder 13 selbst in der Hand.

Szenario Niederlage: Bei einer Niederlage enteilt Neckarsulm auf 36 Punkte. Hollenbach könnte dann maximal noch 35 Punkte erreichen und hätte keine Chance mehr, Neckarsulm einzuholen. Der Abstieg wäre dann fast besiegelt.

15. Türkspor Neckarsulm (33 Punkte | Torverhältnis -13)

Neckarsulm steht genau auf der Kippe, kann sich aber aus eigener Kraft retten.

Was passieren muss: Wie für Hollenbach ist das direkte Aufeinandertreffen am 33. Spieltag das absolute Schlüsselspiel. Ein Sieg eliminiert Hollenbach als direkten Konkurrenten fast vollständig.

Der Weg zum Klassenerhalt: Mit einem Sieg gegen Hollenbach (dann 36 Punkte) und mindestens einem Punkt am 34. Spieltag gegen KSC II (dann 37 Punkte) stehen die Chancen exzellent, an Göppingen oder Singen vorbeizuziehen.

14. 1. Göppinger SV (33 Punkte | Torverhältnis -4)

Obwohl sie auf dem ungeliebten Wackelplatz 14 stehen, hat Göppingen zwei massive Vorteile gegenüber der direkten Konkurrenz.

Vorteil 1 (Torverhältnis): Mit -4 haben sie das mit Abstand beste Torverhältnis im Tabellenkeller. Bei Punktgleichheit mit Singen (-30), Neckarsulm (-13) oder Hollenbach (-12) wird Göppingen immer die Nase vorn haben.

Vorteil 2 (Restprogramm): Sie spielen am 34. Spieltag zu Hause gegen den bereits abgestiegenen FC Denzlingen. Ein Sieg hier (dann 36 Punkte) ist fest einzuplanen.

Was passieren muss: Holen sie zusätzlich im direkten Duell gegen die TSG Backnang mindestens einen Punkt, sind sie mit 37 Punkten und ihrem starken Torverhältnis ein extrem heißer Kandidat auf den sicheren Platz 13.

13. Türkischer SV Singen (34 Punkte | Torverhältnis -30)

Die Tabellensituation von Singen ist höchst trügerisch. Sie stehen über dem Strich, sind aber extrem gefährdet.

Das Problem: Das katastrophale Torverhältnis (-30). Sobald ein Team wie Göppingen oder Neckarsulm nach Punkten mit Singen gleichzieht, rutscht Singen ab. Sie haben keinen Puffer.

Was passieren muss: Singen muss zwingend punkten, um den Vorsprung rein numerisch zu halten. Ein Sieg (dann 37 Punkte) könnte schon zu wenig sein, falls Göppingen oder Neckarsulm aus den letzten beiden Spielen 4 Punkte holen. Singen benötigt idealerweise 4 Punkte gegen Reutlingen und Villingen, um sicherzugehen.

12. 1. FC Normannia Gmünd (35 Punkte | Torverhältnis -1)

Gmünd hat eine sehr komfortable Ausgangslage und das sichere Ufer dicht vor Augen.

Was passieren muss: Sie spielen am 33. Spieltag gegen den Absteiger Denzlingen. Gewinnen sie dieses Spiel, springen sie auf 38 Punkte.

Das Szenario: Da sich Neckarsulm und Hollenbach im direkten Duell die Punkte gegenseitig wegnehmen, reicht dieser einzige Sieg gegen Denzlingen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit für den Klassenerhalt, auch dank des exzellenten Torverhältnisses (-1).

11. TSG Backnang (39 Punkte | Torverhältnis -15)

Backnang ist mathematisch noch nicht zu 100 % gerettet, aber der Abstieg ist nur noch ein theoretisches Konstrukt.