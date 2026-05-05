Showdown in der Kreisklasse 4: Wer steigt auf, wer rettet sich?

Noch ein heißer Kampf ist in den letzten drei Spielen zu erwarten. – Foto: Sascha Hecken

Während an der Spitze ein Vierkampf um die Meisterschaft und den Relegationsplatz tobt, kämpfen im Tabellenkeller fünf Teams gegen den direkten Abstieg und die gefürchtete Relegation.

2. SpVgg Thalkirchen (51 Punkte) Für Thalkirchen zählt nur ein Sieg gegen den Spitzenreiter, um das Titelrennen offen zu halten. Das Restprogramm ist knackig: Mit Hertha (6.) und Turnerbund (9.) warten zwei Teams aus dem gesicherten Mittelfeld, gegen die man sich keine Ausrutscher erlauben darf, da der TSV München-Ost im Nacken sitzt.

1. SV Akgüney Spor München (55 Punkte) Der Tabellenführer hat die Trümpfe in der Hand, steht aber vor dem „Spiel der Spiele“. Am 24. Spieltag reisen sie zum direkten Verfolger nach Thalkirchen. Gewinnt Akgüney dort, ist die Meisterschaft bei dann acht Punkten Vorsprung vorzeitig entschieden. Bei einer Niederlage wird es gegen die Kellerkinder Pullach II und Solln II zur mentalen Zerreißprobe.

3. TSV München-Ost (50 Punkte)

Die Ostler lauern auf Patzer der Top-Zwei. Mit den Sportfreunden (14.) haben sie eine Pflichtaufgabe vor der Brust, bevor es gegen Turnerbund und zum Saisonabschluss im direkten Duell gegen den SC München (4.) geht. Platz 2 ist absolut in Reichweite.

4. SC München (48 Punkte)

Der SC benötigt Schützenhilfe. Mit sieben Punkten Rückstand auf Platz 1 ist der Titel utopisch, aber der Relegationsplatz (3 Punkte weg) ist das Ziel. Das Derby gegen 1860 IV und das Finale gegen München-Ost werden entscheiden, ob es für die Aufstiegsrunde reicht.

5. TSV Milbertshofen (46 Punkte)

Milbertshofen hat nur noch Außenseiterchancen auf Platz 2. Sie müssen ihr Programm (Solln II, Laim, Sendling) makellos durchziehen und hoffen, dass die gesamte Konkurrenz über ihnen gleichzeitig strauchelt.

Das graue Mittelfeld: Zünglein an der Waage

Die Teams auf den Plätzen 6 bis 9 (FC Hertha, BSC Sendling, 1860 IV und TSV Turnerbund) sind jenseits von Gut und Böse. Mit 28 bis 29 Punkten ist der Klassenerhalt faktisch gesichert. Interessant: Diese Mannschaften spielen fast ausschließlich gegen die Aufstiegsaspiranten oder die Abstiegskandidaten und werden so massiv Einfluss darauf nehmen, wer feiert und wer trauert.

Der Überlebenskampf: Wer entgeht dem Gang in die A-Klasse?

10. SV Pullach II & 12. SV München Laim (24/23 Punkte, ein Spiel weniger)

Diese beiden Teams haben ein Nachholspiel gegeneinander vor der Brust (23. Spieltag). Der Sieger macht einen Riesenschritt Richtung Rettung. Pullach hat danach mit Bosna ein „Sechs-Punkte-Spiel“, muss aber auch noch gegen den Tabellenführer ran. Laim hat ein schweres Finish gegen Milbertshofen und die Löwen.

11. TSV München-Solln II (23 Punkte)

Ein extrem undankbares Restprogramm: Mit Milbertshofen (5.) und Akgüney Spor (1.) trifft man auf zwei Schwergewichte der Liga. Solln muss auf Bonuspunkte hoffen, um nicht noch auf den Relegationsplatz 13 abzurutschen.

13. FC Bosna i Hercegovina (16 Punkte)

Die Ausgangslage ist prekär. Sieben Punkte Rückstand auf das rettende Ufer bedeuten: Bosna muss fast alles gewinnen, um direkt drinzubleiben. Realistischer ist die Absicherung von Platz 13 nach unten, um zumindest über die Relegation die Klasse zu halten. Das Spiel gegen die Sportfreunde ist ein Endspiel.

14. FC Sportfreunde München (12 Punkte)

Die rote Laterne brennt hell. Vier Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz sind bei drei verbleibenden Spielen theoretisch machbar, doch das Programm gegen München-Ost und Bosna lässt wenig Spielraum für Fehler. Verlieren die Sportfreunde am 24. Spieltag und punktet Bosna gleichzeitig, ist der Abstieg besiegelt.

Fazit: Der 24. Spieltag ist der Tag der Entscheidungen. Sowohl im direkten Duell um die Meisterschaft (Thalkirchen vs. Akgüney Spor) als auch in den Fern-Duellen im Keller wird sich weisen, wohin die Reise für die Münchner Traditionsvereine geht.