Showdown in der Futsal-Bundesliga: TSV Weilimdorf empfängt HSV

In der Futsal-Bundesliga kommt es am kommenden Samstag, den 1. März 2025, zu einem echten Spitzenspiel: Der amtierende deutsche Futsal-Meister TSV Weilimdorf trifft auf den Rekordmeister Hamburger SV – und beide Teams sind punktgleich (jeweils 38 Zähler) im Rennen um den begehrten zweiten Tabellenplatz.

Historische Rivalität zweier Schwergewichte

Der TSV Weilimdorf konnte sich bereits dreimal den deutschen Futsal-Meistertitel sichern, die Hanseaten feiern mit insgesamt fünf Meisterschaften jedoch noch eine höhere Ausbeute. Zuletzt trafen die beiden Teams 2021 im Finale aufeinander, das die Stuttgarter mit 3:1 für sich entschieden. „Wir wollen noch einmal vor vollen Rängen spielen und die Zuschauer mit hochklassigem Futsal begeistern, bevor wir zum letzten Auswärtsspiel nach Düsseldorf fahren und dann in die Playoffs starten“, erklärt TSV-Manager Ilija Simunovic.

Personalentscheidungen in letzter Minute

Bei den Weilimdorfern kehrt Nationaltorhüter Philipp Pless nach seiner Fingerverletzung in die heimische Spechtweghalle zurück. Beim Auswärtserfolg in Bielefeld konnte er bereits sein Können nach der Rückkehr erfolgreich unter Beweis stellen. Ob hingegen Kapitän Josip Cacic und Nationalspieler Lukas Dorfschmid rechtzeitig fit werden, ist noch offen: Beide kämpfen derzeit mit einer Grippe, eine Entscheidung über ihren Einsatz fällt vermutlich kurzfristig.

Anpfiff und Livestream

Das Spiel findet am Samstag, 1. März 2025, um 18.00 Uhr in der Spechtweghalle (Spechtweg 40b, 70499 Stuttgart-Weilimdorf) statt. Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Für alle, die nicht vor Ort dabei sein können, bietet der Verein auf Sportdeutschland.TV einen Livestream an, abrufbar über www.live.tsv-futsal.de.

Der letzte Heimauftritt der Weilimdorfer vor der heißen Phase verspricht Spannung bis zur letzten Minute – und könnte schon ein Vorgeschmack auf ein mögliches Aufeinandertreffen in den Playoffs sein.