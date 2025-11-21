– Foto: FC Union Heilbronn

Showdown in der Erbe-Arena. Stadtderby zweier formstarken Teams

Morgen, 14:00 Uhr FC Union Heilbronn Aramäer Heilbronn

Das Heilbronner Stadtderby steht wieder vor der Tür: Der FC Union empfängt die Aramäer. Dieses Duell ist nicht nur ein Garant für Spannung und Emotionen, sondern verspricht in dieser Saison auch ein echtes Qualitätsspiel auf höchstem Niveau. Als Tabellenführer fahren die Aramäer in die Union-Heimstätte, die Erbe-Arena. Und sie treffen dort auf einen Gastgeber, der in bestechender Form ist. Manch einer hatte den FCU im Aufstiegskampf vielleicht schon abgeschrieben, doch Union hat eindrucksvoll zurückgeschlagen: 16 Punkte aus den letzten sechs Partien sprechen eine klare Sprache. Sollte Union im Derby ein Sieg gelingen, würden sie den Abstand auf den aktuellen Spitzenreiter auf lediglich zwei Punkte verkürzen – ein echtes Sechs-Punkte-Spiel also.

Die Aramäer lassen sich davon jedoch nicht beirren und kommen mit breiter Brust. Sie sind ebenfalls "on fire": Zuletzt feierten sie beeindruckende Kantersiege und sicherten sich gegen den Tabellenzweiten Lauffen in letzter Sekunde ein Remis was die Verteidigung der Tabellenspitze bedeutete. Für diese Begegnung ist ohnehin keine zusätzliche Motivation nötig. Im Stadtderby brennen beide Teams sowieso und haben sich in den vergangenen Jahren regelmäßig zu Höchstleistungen angetrieben.