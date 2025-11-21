Showdown in der Erbe-Arena. Stadtderby zweier formstarken Teams

Das Heilbronner Stadtderby steht wieder vor der Tür: Der FC Union empfängt die Aramäer. Dieses Duell ist nicht nur ein Garant für Spannung und Emotionen, sondern verspricht in dieser Saison auch ein echtes Qualitätsspiel auf höchstem Niveau.
Als Tabellenführer fahren die Aramäer in die Union-Heimstätte, die Erbe-Arena. Und sie treffen dort auf einen Gastgeber, der in bestechender Form ist. Manch einer hatte den FCU im Aufstiegskampf vielleicht schon abgeschrieben, doch Union hat eindrucksvoll zurückgeschlagen: 16 Punkte aus den letzten sechs Partien sprechen eine klare Sprache. Sollte Union im Derby ein Sieg gelingen, würden sie den Abstand auf den aktuellen Spitzenreiter auf lediglich zwei Punkte verkürzen – ein echtes Sechs-Punkte-Spiel also.
Die Aramäer lassen sich davon jedoch nicht beirren und kommen mit breiter Brust. Sie sind ebenfalls "on fire": Zuletzt feierten sie beeindruckende Kantersiege und sicherten sich gegen den Tabellenzweiten Lauffen in letzter Sekunde ein Remis was die Verteidigung der Tabellenspitze bedeutete.
Für diese Begegnung ist ohnehin keine zusätzliche Motivation nötig. Im Stadtderby brennen beide Teams sowieso und haben sich in den vergangenen Jahren regelmäßig zu Höchstleistungen angetrieben.
Ein Blick auf die jüngste Bilanz zeigt, wie brisant die Rivalität ist: In der letzten Saison trafen die Teams dreimal aufeinander, inklusive Pokal. Es ging jedes Mal knallhart zur Sache – insgesamt sechs Platzverweise (drei für jedes Team!) fielen in diesen drei Partien. Union ging zweimal als Sieger vom Platz, die Aramäer konnten nur ein Derby für sich entscheiden. Beide Spiele die im Kalenderjahr 2025 bisher ausgetragen worden, gingen an den FC Union. Entsprechend haben die Aramäer definitiv noch eine Rechnung offen.
Die Fans können sich auf ein erneut hochemotionales Spiel einstellen. Dennoch hoffen alle Beteiligten, dass der Fokus heute auf dem sportlichen Kampfgeist bleibt und die Begegnung dieses Mal ohne Platzverweise über die Büh
ne geht.