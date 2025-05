Showdown in der BZL West: Kann sich Teisbach krönen?

Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): "Nach fünf Siegen am Stück hat es uns gegen das Top-Team Neufraunhofen wieder mal erwischt. Eine verdiente Niederlage, die hoffentlich alle etwas geerdet hat. Wir sind überzeugt, dass die Jungs am Freitagabend alles dafür geben werden, sich für eine unfassbare Saison zu belohnen."

Josef Burmberger (Sportlicher Leiter TuS Pfarrkirchen): "Am Freitag erwartet uns nochmal ein richtiges Kracherspiel zum Abschluss der Saison. Mit Teisbach kommt eine Mannschaft, die bei uns Meister werden möchte. Wir werden hier nochmal alles dagegen setzen und am Ende werden wir dann sehen, wie das Spiel ausgeht. Leider fehlen uns wie bereits gegen Schierling mehrere Leistungsträger. Nichtsdestotrotz werden alle auf dem Spielfeld stehenden Spieler alles geben."

Dominik Salzberger (Trainer TV Schierling): "Der letzte Spieltag steht an und mit Straubing wartet eine spielstarke Truppe auf uns. Wir werden alles geben und wollen was Zählbares mit nach Schierling nehmen. Wir haben eine tolle Ausgangslage und wollen Vizemeister werden. Das wäre für unsere junge Mannschaft und unseren Verein ein überragender Erfolg."

Onur Örs (Sportlicher Leiter Türk Gücü Straubing): "In Langquaid haben die Jungs alles gegeben und sich verdientermaßen die drei Punkte geholt. Am letzten Spieltag wollen wir unseren treuen Fans nochmal ein schönes und vor allem erfolgreiches Spiel liefern. Es ist ganz oben sehr spannend, da sogar Schierling noch Meister werden kann. Es wird auf alle Fälle ein sehr interessantes Spiel mit hoffentlich vielen Zuschauern."

Daniel Treimer (Co-Spielertrainer SV Neufraunhofen): "Der Sieg gegen Teisbach hat uns natürlich unfassbar gut getan, dementsprechend haben wir auch in der Kabine gefeiert. Jetzt wittern wir nochmal eine kleine Chance und hoffen auf einen Ausrutscher von Schierling in Straubing. Wir haben es zwar selber nicht mehr in der Hand und müssen auf Türk Gücü hoffen, damit es für uns hoffentlich nicht das letzte Spiel in der Saison ist. Allerdings müssen wir unser Spiel gegen Walkertshofen erst mal gewinnen, hier liegt ganz klar der Fokus drauf. Erst danach können wir uns mit anderen Ergebnissen beschäftigen. Walkertshofen ist eine klasse Mannschaft, die wir aus vielen Duellen sehr gut kennen. Es sind immer super Spiele gegen sie."

Personalien: Der Kader bleibt gegenüber der Vorwoche ohne Veränderung.









Christian Brandl (Spielertrainer FC Walkertshofen): "Wir haben den Klassenerhalt nach einer schwierigen Rückrunde am vergangenen Wochenende geschafft. Jetzt haben wir am letzten Spieltag mal ein Spiel, in dem wir ganz befreit aufspielen können und das werden wir tun."

Personalien: Andreas Fiedler, Leander Küfner und Spielertrainer Christian Brandl stehen auf der Ausfallliste. Der Einsatz von Sebastian Zettl ist noch fraglich.





Die restlichen Partien des 30. Spieltags: