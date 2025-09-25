Showdown in Breinig – Kellerderby in Helpenstein

Die Tabellenspitze ist eng zusammengerückt: Breinig, Verlautenheide, Hürth und Fliesteden haben jeweils neun Punkte. Im Tabellenkeller dagegen warten Helpenstein, Arnoldsweiler und Glesch weiter auf das erste Erfolgserlebnis. Der Spieltag verspricht sowohl oben als auch unten richtungsweisende Duelle.

Das Topspiel des Spieltags: Tabellenführer Breinig empfängt den ebenfalls noch ungeschlagenen Vizemeister Verlautenheide. „Ich erwarte ein sehr intensives Spiel gegen einen Gegner mit enormer Qualität in der Offensive. Entscheidend wird sein, wie stabil wir defensiv stehen“, erklärt Breinig-Trainer Dirk Ruhrig. Sein Gegenüber Dennis Buchholz zollt Respekt: „Breinig ist für mich mit Hürth der Topfavorit auf den Aufstieg. Trotz unserer Personalsorgen wollen wir das Beste herausholen.“ Ein echtes Spitzenduell, das vorentscheidend im Rennen um die Tabellenspitze werden könnte.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr SV Helpenstein Helpenstein Sportfreunde Uevekoven Uevekoven 15:00 live PUSH

Im Kellerduell stehen beide Teams massiv unter Druck, denn weder Helpenstein noch Aufsteiger Uevekoven konnte bislang einen Sieg einfahren. „Es ist Derby-Time. Beide Mannschaften müssen und werden alles in die Waagschale werfen“, betont Helpensteins Trainer Dominik Hahn. Uevekoven-Coach Daniel Marschalk erwartet „ein enges, kampfbetontes Spiel“ und sieht sein Team erstmals in Bestbesetzung: „Wir wollen offensiver auftreten und müssen besonders im Umschaltspiel hellwach sein.“ Das Duell könnte wegweisend im Kampf um den Klassenerhalt werden.