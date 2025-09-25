Showdown in Breinig – Kellerderby in Helpenstein

Die Tabellenspitze ist eng zusammengerückt: Breinig, Verlautenheide, Hürth und Fliesteden haben jeweils neun Punkte. Im Tabellenkeller dagegen warten Helpenstein, Arnoldsweiler und Glesch weiter auf das erste Erfolgserlebnis. Der Spieltag verspricht sowohl oben als auch unten richtungsweisende Duelle.
Das Topspiel des Spieltags: Tabellenführer Breinig empfängt den ebenfalls noch ungeschlagenen Vizemeister Verlautenheide. „Ich erwarte ein sehr intensives Spiel gegen einen Gegner mit enormer Qualität in der Offensive. Entscheidend wird sein, wie stabil wir defensiv stehen“, erklärt Breinig-Trainer Dirk Ruhrig. Sein Gegenüber Dennis Buchholz zollt Respekt: „Breinig ist für mich mit Hürth der Topfavorit auf den Aufstieg. Trotz unserer Personalsorgen wollen wir das Beste herausholen.“ Ein echtes Spitzenduell, das vorentscheidend im Rennen um die Tabellenspitze werden könnte.
Im Kellerduell stehen beide Teams massiv unter Druck, denn weder Helpenstein noch Aufsteiger Uevekoven konnte bislang einen Sieg einfahren. „Es ist Derby-Time. Beide Mannschaften müssen und werden alles in die Waagschale werfen“, betont Helpensteins Trainer Dominik Hahn. Uevekoven-Coach Daniel Marschalk erwartet „ein enges, kampfbetontes Spiel“ und sieht sein Team erstmals in Bestbesetzung: „Wir wollen offensiver auftreten und müssen besonders im Umschaltspiel hellwach sein.“ Das Duell könnte wegweisend im Kampf um den Klassenerhalt werden.
Zülpich ist seit vier Spielen ungeschlagen und will den guten Lauf gegen Schlusslicht Glesch fortsetzen. Die Gäste kassierten bereits 20 Gegentore und warten weiter auf den ersten Punkt. Für den TuS bietet sich die Chance, sich in der Spitzengruppe festzusetzen.
Union Schafhausen hat nach dem ersten Saisonsieg Rückenwind und will nun weiter nach oben klettern. Arnoldsweiler steckt nach drei Niederlagen mit 14 Gegentoren im Tabellenkeller fest. Alles andere als ein Sieg für die Hausherren wäre eine Überraschung.
Hürth ist mit weißer Weste gestartet und zählt zu den großen Aufstiegsfavoriten. Brand hat bislang dreimal Remis gespielt und möchte nun in der Fremde bestehen. Für die Gäste gilt es, gegen die starke Offensive des Tabellenzweiten kompakt zu verteidigen.
Eilendorf wartet nach drei Partien noch auf den ersten Sieg und muss gegen den Tabellensiebten dringend punkten. Teveren reist mit Rückenwind nach dem klaren 5:0-Erfolg gegen Kurdistan Düren an. Mit einem weiteren Erfolg könnten die Gäste sogar in die Spitzengruppe vorrücken.
Kurdistan Düren will nach der deutlichen Niederlage in Teveren Wiedergutmachung leisten. Lich-Steinstraß dagegen ist ungeschlagen und hat sich mit acht Punkten in der oberen Tabellenhälfte etabliert. Die Partie bietet für die Hausherren die Chance, den Anschluss nicht früh zu verlieren.