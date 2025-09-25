 2025-09-23T12:48:49.527Z

Allgemeines
– Foto: Engelbert Fell

Showdown in Breinig – Kellerderby in Helpenstein

Der fünfte Spieltag der Landesliga Mittelrhein Staffel 2 bringt ein echtes Gipfeltreffen zwischen Breinig und Verlautenheide sowie ein brisantes Kellerduell in Helpenstein

Die Tabellenspitze ist eng zusammengerückt: Breinig, Verlautenheide, Hürth und Fliesteden haben jeweils neun Punkte. Im Tabellenkeller dagegen warten Helpenstein, Arnoldsweiler und Glesch weiter auf das erste Erfolgserlebnis. Der Spieltag verspricht sowohl oben als auch unten richtungsweisende Duelle.

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
SV Breinig
SV BreinigBreinig
Eintracht Verlautenheide
Eintracht VerlautenheideVerlautenh.
15:30

Das Topspiel des Spieltags: Tabellenführer Breinig empfängt den ebenfalls noch ungeschlagenen Vizemeister Verlautenheide. „Ich erwarte ein sehr intensives Spiel gegen einen Gegner mit enormer Qualität in der Offensive. Entscheidend wird sein, wie stabil wir defensiv stehen“, erklärt Breinig-Trainer Dirk Ruhrig. Sein Gegenüber Dennis Buchholz zollt Respekt: „Breinig ist für mich mit Hürth der Topfavorit auf den Aufstieg. Trotz unserer Personalsorgen wollen wir das Beste herausholen.“ Ein echtes Spitzenduell, das vorentscheidend im Rennen um die Tabellenspitze werden könnte.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SV Helpenstein
SV HelpensteinHelpenstein
Sportfreunde Uevekoven
Sportfreunde UevekovenUevekoven
15:00live

Im Kellerduell stehen beide Teams massiv unter Druck, denn weder Helpenstein noch Aufsteiger Uevekoven konnte bislang einen Sieg einfahren. „Es ist Derby-Time. Beide Mannschaften müssen und werden alles in die Waagschale werfen“, betont Helpensteins Trainer Dominik Hahn. Uevekoven-Coach Daniel Marschalk erwartet „ein enges, kampfbetontes Spiel“ und sieht sein Team erstmals in Bestbesetzung: „Wir wollen offensiver auftreten und müssen besonders im Umschaltspiel hellwach sein.“ Das Duell könnte wegweisend im Kampf um den Klassenerhalt werden.

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
TuS Chlodwig Zülpich 1896
TuS Chlodwig Zülpich 1896Zülpich
BC Viktoria Glesch-Paffendorf
BC Viktoria Glesch-PaffendorfGlesch
15:30live

Zülpich ist seit vier Spielen ungeschlagen und will den guten Lauf gegen Schlusslicht Glesch fortsetzen. Die Gäste kassierten bereits 20 Gegentore und warten weiter auf den ersten Punkt. Für den TuS bietet sich die Chance, sich in der Spitzengruppe festzusetzen.

So., 28.09.2025, 15:15 Uhr
Union Schafhausen
Union SchafhausenSchafhausen
Viktoria Arnoldsweiler
Viktoria ArnoldsweilerArnoldsweil.
15:15

Union Schafhausen hat nach dem ersten Saisonsieg Rückenwind und will nun weiter nach oben klettern. Arnoldsweiler steckt nach drei Niederlagen mit 14 Gegentoren im Tabellenkeller fest. Alles andere als ein Sieg für die Hausherren wäre eine Überraschung.

So., 28.09.2025, 15:15 Uhr
FC Hürth
FC HürthFC Hürth
DJK Rasensport Brand
DJK Rasensport BrandDJK RS Brand
15:15

Hürth ist mit weißer Weste gestartet und zählt zu den großen Aufstiegsfavoriten. Brand hat bislang dreimal Remis gespielt und möchte nun in der Fremde bestehen. Für die Gäste gilt es, gegen die starke Offensive des Tabellenzweiten kompakt zu verteidigen.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SV Eilendorf
SV EilendorfSV Eilendorf
Germania Teveren
Germania TeverenTeveren
15:00live

Eilendorf wartet nach drei Partien noch auf den ersten Sieg und muss gegen den Tabellensiebten dringend punkten. Teveren reist mit Rückenwind nach dem klaren 5:0-Erfolg gegen Kurdistan Düren an. Mit einem weiteren Erfolg könnten die Gäste sogar in die Spitzengruppe vorrücken.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SV Kurdistan Düren
SV Kurdistan DürenKurdistan
Germania Lich-Steinstraß
Germania Lich-SteinstraßSteinstraß
15:00live

Kurdistan Düren will nach der deutlichen Niederlage in Teveren Wiedergutmachung leisten. Lich-Steinstraß dagegen ist ungeschlagen und hat sich mit acht Punkten in der oberen Tabellenhälfte etabliert. Die Partie bietet für die Hausherren die Chance, den Anschluss nicht früh zu verlieren.

