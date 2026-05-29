Showdown in Artern, wer hält den Traum am Leben? Abstiegskampf pur in Artern: Wenn der VfB Artern am Wochenende den punktgleichen TSV 1861 Bad Tennstedt empfängt, geht es für beide Mannschaften um enorm wichtige Punkte im Saisonendspurt. von Christopher Plischka · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Auf VfB-Torjäger Jano Beyer wird es ankommen. Trifft er im Heimspiel, dann stehen die Chancen gut, dass die Punte in Artern bleiben. – Foto: Sascha Thiel

Beide Mannschaften wollen im ersten von „drei Endspielen“ die Grundlage für den Ligaverbleib legen. Die einen geben sich kämpferisch, die anderen realistisch. Oder doch eher pessimistisch?!

Beim TSV ist die Marschroute klar. Trainer Markus Thalmann spürt vor den entscheidenden Wochen eine große Entschlossenheit innerhalb der Mannschaft: „Natürlich sind alle heiß auf den Endspurt. Wir haben ein Ziel und das können und wollen wir erreichen“, erklärt der Coach. Die vergangenen beiden Wochen seien intensiv genutzt worden: „Wir haben gut und intensiv trainiert in den letzten zwei Wochen und wollen morgen natürlich drei Punkte holen.“ Wie viele Teams am Ende tatsächlich den Gang nach unten antreten müssen, sei aktuell schwer abzuschätzen. Thalmann richtet den Blick deshalb lieber auf die eigene Ausbeute: „Die tatsächliche Anzahl der Absteiger ist natürlich so eine Sache. Wir wollen einfach so viele Punkte wie möglich machen. Wenn am Ende Platz 12 oder 13 reicht und wir den schaffen, ist alles andere egal.“

Gleichzeitig hofft der TSV-Trainer auf einen fairen Saisonabschluss aller Beteiligten:

„Wir hoffen, dass alle Teams bis zum Ende alles geben.“ Personell muss Bad Tennstedt im Vergleich zur Partie gegen Borntal allerdings umbauen. „Wir müssen leider aufgrund des Samstagsspiels einiges im Vergleich zum Borntal-Spiel ändern“, so Thalmann. Dennoch zeigt er sich optimistisch: „Wir haben aber einen guten Kader zusammen und werden morgen alles reinhauen.“ Verzichten muss der TSV dabei auf den gelbgesperrten Tom Schulz. Auch beim VfB Artern ist die Ausgangslage klar. Die Hoffnung lebt zwar noch, doch Kapitän Bastian Rüdiger blickt realistisch auf die Tabelle: „Ich als Realist glaube, dass es nicht reichen wird. Aber trotzdem werde ich alles geben, um es noch zu packen.“