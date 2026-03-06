Showdown im Westen: Die Jagd auf Brieselang ist eröffnet Vom Titelkampf bis zum nackten Überleben – die Landesklasse West vor einem wegweisenden Spieltag. von LS · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: FussballimFKHavelland

An diesem Wochenende blicken die Fans gespannt auf den 17. Spieltag der Landesklasse West. Wenn am morgigen Samstag die Plätze der Region zum Schauplatz purer Leidenschaft werden, geht es um weit mehr als nur drei Punkte: Es geht um Träume vom Aufstieg, die Ehre und den verzweifelten Kampf gegen den Abgrund der Tabelle. Die Liga ist gespalten, die Nerven liegen blank und die Fans erwartet ein Fußball-Samstag voller Emotionen.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Morgen, 14:00 Uhr SSV Einheit Perleberg Perleberg VfL Nauen VfL Nauen 14:00 PUSH

In der Prignitz herrscht Alarmstufe Rot. Der SSV Einheit Perleberg empfängt als Tabellenvorletzter mit nur 13 Punkten den Tabellenvierten aus Nauen. Für Perleberg ist es ein Spiel gegen die eigene Ohnmacht, denn nach der 0:2-Niederlage im Hinspiel brennt das Team auf Wiedergutmachung. Doch der VfL Nauen reist mit der Empfehlung von 30 Punkten und einem beeindruckenden Torverhältnis von 36:15 an. Während Nauen den Kontakt zur absoluten Spitze halten will, kämpft Perleberg um den Funken Hoffnung im Abstiegskampf.

Ein echtes Schicksalsspiel im Tabellenkeller. Wittstock (Platz 13) trifft auf den punktgleichen Tabellennachbarn aus Falkensee (Platz 14). Beide Teams stehen bei 14 Zählern und kämpfen um jeden Zentimeter Boden. Wittstock brennt auf Revanche für die Demütigung aus dem Hinspiel, als man mit einer krachenden 0:6-Packung nach Hause geschickt wurde.

Morgen, 15:00 Uhr SG Michendorf Michendorf SV Empor Schenkenberg 1928 Schenkenberg 15:00 PUSH

Michendorf rangiert mit 18 Punkten im Mittelfeld der Tabelle auf Platz 10. Zu Gast ist der Tabellenfünfte aus Schenkenberg, der mit 26 Punkten eine starke Saison spielt. Das Hinspiel war ein knapper Krimi, den Schenkenberg mit 1:0 für sich entscheiden konnte. Michendorf will vor heimischer Kulisse beweisen, dass sie diesmal den längeren Atem haben.

David gegen Goliath in Pankow. Der Tabellendritte empfängt das Schlusslicht Premnitz. Während Pankow mit 33 Punkten nur einen Zähler hinter der Spitze lauert, ist Premnitz mit mageren 11 Punkten am Ende der Tabelle isoliert. Schon das Hinspiel gewannen die Pankower souverän mit 2:0. Für Premnitz zählt nur noch ein Wunder im Kampf gegen den Abstieg.

Nachbarschaftsduell im Tabellenmittelfeld. Die SG Saarmund (Platz 9, 19 Punkte) trifft auf Grün-Weiß Golm (Platz 8, 22 Punkte). Es ist das Aufeinandertreffen zweier Mannschaften, die sich bereits im Hinspiel beim 1:1-Unentschieden absolut nichts schenkten. Beide Teams wollen den Sprung in die obere Tabellenhälfte festigen.

Morgen, 15:00 Uhr SV Babelsberg 03 Babelsberg II Pritzwalker FHV 03 Pritzwalk 15:00 PUSH

Ein Duell auf Augenhöhe zwischen dem Zwölften und dem Elften. Beide Mannschaften haben 15 Punkte auf dem Konto, was die Brisanz dieser Begegnung unterstreicht. Babelsberg hat noch eine schwere Last zu tragen: Das Hinspiel in Pritzwalk endete in einem sportlichen Debakel mit 0:4. Zu Hause soll nun die Wiedergutmachung folgen.

Hochspannung am Babelsberger Sportplatz. Der Tabellenzweite (34 Punkte) empfängt den Siebten aus Wittenberge. Für die Babelsberger ist dieses Spiel eine hochemotionale Angelegenheit: Trotz ihrer Spitzenplatzierung verloren sie das Hinspiel deutlich mit 0:3 gegen Veritas. Mit einem Sieg wollen sie nicht nur Revanche nehmen, sondern auch den Druck auf Spitzenreiter Brieselang erhöhen.