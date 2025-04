Showdown im Verfolgerduell: "Gute Erinnerungen aus dem Hinspiel"

Beide Mannschaften präsentierten sich zuletzt in guter Verfassung. Schwabach bezwang den SV Mitterteich souverän mit 2:0. Kevin Meyer brachte seine Mannschaft mit einem platzierten Schuss in Führung (31.), der eingewechselte Mergim Bajrami sorgte mit einem feinen Abschluss für die Entscheidung (77.).

„Wir freuen uns sehr auf das Spiel am Samstag. Mit den guten Erinnerungen aus dem Hinspiel und der aktuellen Form stehen wir stabil und gut auf dem Platz“, erklärte Hofbauer. Und weiter: „Natürlich geht es jetzt in die entscheidende Phase der Saison und die Spiele werden spannend. Tatsächlich geht es um drei Punkte und unser eigenes Spiel. Wir haben uns in den Trainingseinheiten auf Inhalte fokussiert und wollen viele Dinge am Samstag richtig machen.“ Der Coach legt Wert auf Konzentration und Haltung: „Die Konzentration liegt auf unserem Auftreten, der richtigen Einstellung und auf einem guten Spiel. Das Ziel für die laufende Saison ist unverändert: ‚Oben mitspielen‘.“

Personalien: Lediglich die Langzeitverletzten Paul Enzingmüller und Pascal Tischler (beide Kreuzbandriss) und Tobias Zillmann (Achillessehnenriss) fehlen beim SCS.