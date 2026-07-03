 2026-07-03T10:03:46.518Z

Pokal

Showdown im Toto-Pokal in ganz Bayern: »Mehr als ein Pokalspiel«

Derbys, Aufsteiger- und Prestigeduelle: Bayerns Top-Teams spielen um die letzten zwölf Toto-Pokal-Tickets

von Boris Manz · Heute, 16:26 Uhr · 0 Leser
Zwischen 880 und 2000 Fans verfolgten die letzten Duelle zwischen der DJK Don Bosco und dem FC Eintracht Bamberg.
Zwischen 880 und 2000 Fans verfolgten die letzten Duelle zwischen der DJK Don Bosco und dem FC Eintracht Bamberg. – Foto: Tobias Schätzlein

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Showdown im Pokal in Bayern: In der 3. Runde der Qualifikation fallen an diesem Wochenende Entscheidungen, wer in die 1. Hauptrunde des Bayerischen Toto-Pokals einzieht.

Wer löst die letzten Tickets für den Toto-Pokal in Bayern? Das Teilnehmerfeld ist bereits prall gefüllt: Sicher qualifiziert sind bislang die 22 Kreispokalsieger, die bayerischen Teams der 3. Liga sowie die Mannschaften aus der Regionalliga Bayern der Vorsaison. Hinzu kommen zehn Vereine, die in der Qualifikation von einem Freilos profitierten (Liste siehe unten).

Zwei Teams haben unter der Woche bereits vorgelegt: Der FC Dingolfing und die SpVgg SV Weiden setzten sich in ihren Duellen durch. Alle anderen Entscheidungen fallen am Wochenende. Da die 3. Runde strikt nach regionalen Gesichtspunkten ausgelost wurde, dürfen sich Amateurfußball-Fans auch auf packende Derbys freuen.

Klassiker im Norden, Westen und im Süden Bayerns: So kommt es in Kirchheim zum Lokalduell zwischen dem KSC und Heimstetten. Ebenfalls brisant ist ein Blick nach Bamberg: Dort spielen bereits vor der Bayernliga-Saison die DJK und der FCE das Prestigeduell aus.

"Das Derby ist mehr als ein Pokalspiel. Es ist die erste große Standortbestimmung der neuen Saison", stellte der Bayernliga-Aufsteiger unmissverständlich klar. Ein richtiges Derby gibt es auch im Allgäu: Der TSV Kottern trifft zwei Wochen nach dem Testspiel wieder auf den VfB Durach. Beide Sportplätze trennen nur wenige Meter.

Zu zwei Bayernliga-internen Duellen kommt es schon am Freitagabend in der Oberpfalz und in Oberbayern, wenn Fortuna Regensburg beim ASV Neumarkt gastiert und Aufsteiger Wasserburg Top-Team Erlbach empfängt. Am Samstag folgt mit dem FC Pipinsried gegen den TSV Schwabmünchen das nächste Bayernliga-Duell.

Krachen dürfte es am Samstag zudem in Oberfranken. Ex-Landesligist gegen Ex-Bayernligist: Lichtenfels und Coburg könnten nach ihren Abstiegen der neuen Saison direkt den richtigen Spin mitgeben.

Die positive Stimmung aufrechterhalten wollen dagegen die zahlreichen Aufsteiger, die am Samstag und Sonntag in der 3. Runde im Einsatz sind. Die Regionalliga-Aufsteiger Eltersdorf (gegen den TSV Kornburg) und Landsberg (gegen den TSV Aindling) sind wohl vorerst das letzte Mal in ihren Duellen klar favorisiert. Das Gleiche gilt für Bayernliga-Aufsteiger Gundelfingen, der es um 16 Uhr mit Manching aufnimmt.

Zeitgleich gastiert der FC Ismaning beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen. Zum Duell Bayernligist gegen Landesligist kommt es auch in Buckenhofen, wo der umgebaute TSV Neudrossenfeld beim SV Buckenhofen gastiert.

Qualifikation zum Toto-Pokal in Bayern – Die 3. Runde auf einen Blick:

Heute, 18:30 Uhr
ASV Neumarkt
ASV NeumarktASV Neumarkt
SV Fortuna Regensburg
SV Fortuna RegensburgSV Fortuna
18:30live

Heute, 19:00 Uhr
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 WasserburgWasserburg
SV Erlbach
SV ErlbachSV Erlbach
19:00live

Morgen, 11:00 Uhr
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
11:00live

Morgen, 14:00 Uhr
SV Buckenhofen
SV BuckenhofenBuckenhofen
TSV Neudrossenfeld
TSV NeudrossenfeldNeudrossenf.
14:00

Morgen, 14:45 Uhr
VfB Durach
VfB DurachVfB Durach
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern
14:45

Morgen, 16:00 Uhr
TSV Schwabmünchen
TSV SchwabmünchenSchwabmünch.
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
16:00

Morgen, 16:00 Uhr
SV Manching
SV ManchingManching
FC Gundelfingen
FC GundelfingenGundelfingen
16:00live

Morgen, 16:00 Uhr
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-PartenkirchenGarmisch-P.
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
16:00

Morgen, 16:00 Uhr
1. FC Lichtenfels
1. FC LichtenfelsLichtenfels
FC Coburg
FC CoburgFC Coburg
16:00

Morgen, 19:30 Uhr
DJK Don Bosco Bamberg
DJK Don Bosco BambergDJK Bamberg
FC Eintracht Bamberg 2010
FC Eintracht Bamberg 2010FCE Bamberg
19:30live

So., 05.07.2026, 13:00 Uhr
TSV Kornburg
TSV KornburgTSV Kornburg
SC Eltersdorf
SC EltersdorfEltersdorf
13:00

So., 05.07.2026, 15:00 Uhr
TSV Aindling
TSV AindlingTSV Aindling
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
15:00

Diese Teams erhielten in der 3. Runde der Qualifikation ein Freilos für den Toto-Pokal in Bayern:

  1. SV Aubing München
  2. TSV Großbardorf
  3. TSV 1860 Rosenheim
  4. SV Alemannia Haibach
  5. DJK Ammerthal
  6. TSV Abtswind
  7. TSV Seebach
  8. SV Unterreichenbach
  9. SpVgg Lam
  10. TSC Neuendettelsau